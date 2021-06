Marcos Llorente: "¿Pitos a la Selección? Yo cuando estoy nervioso no silbo, no me parece bien"

La selección española no ha podido comenzar sumando los tres puntos en la Eurocopa 2020. Un año más tarde de lo previsto, el torneo continental comenzó y este lunes 14 de junio le llegó la hora a España, pero los de Luis Enrique no pudieron lograr su primera victoria y acabaron empatando a cero contra Suecia.

El mediocentro del Atlético de Madrid volvió a repetir como lateral derecho, una posición en la que ya jugó durante la temporada 2020/2021 en su equipo. El debate sobre si Luis Enrique debe colocarle en el flanco diestro de la defensa o en su posición natural está a la orden del día.

Sin embargo, Llorente se aleja de la polémica. Juega donde le digan y demuestra carácter y raza tanto dentro como fuera del terreno de juego. Algo que dejó patente con sus declaraciones ante el micrófono de Telecinco después del empate de la Selección y de pasar posteriormente el pertinente control antidopaje.

"Creo que la sensación es un poco extraña. Creo que hemos hecho un buen partido, con nuestra filosofía de juego. Hemos creado ocasiones, pero nos ha faltado hoy el acierto arriba", comenzó explicando un Marcos Llorente que salvó un gol bajo palos. Gol que hubiese caído como un jarro de agua fría en el combinado nacional.

Preguntado por si a esta Selección le falta gol, el internacional español afirmó que "el balón no ha querido entrar". "Hoy las hemos tenido de todos los colores y el balón no ha querido entrar. Obviamente lo importante es crear ocasiones, pero si seguimos haciendo este tipo de partidos será difícil que se nos escape", apuntó el rojiblanco.

Igual que el resto de los compañeros que hablaron ante los medios, también a Marcos Llorente se le pregunto por cómo se encontraba Álvaro Morata tras escuchar los pitos de los aficionados: "No he hablado con él porque he tenido control antidoping ahora. Pero él sabe cómo es esto, ha jugado en grandísimos clubes. Hoy no ha tenido suerte de cara a gol, pero ya marcará".

Mensaje a la afición

"Yo cuando estoy nervioso no silbo. No me parece bien. A cualquier aficionado le gustaría que le apoyasen en lugar de hacer otro tipo de cosas. Yo pido que nos apoyen y nos ayuden. Que confíen en este grupo, que otra cosa no, pero lo va a dar todo para conseguir el objetivo", sentenció Marcos Llorente.

