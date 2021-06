España se posiciona en la Eurocopa: ningún jugador de la Selección se arrodilla contra el racismo

Al fin ha llegado la hora. Después de que el pasado viernes la Eurocopa diese el pistoletazo de salida con el partido entre Italia y Turquía, le llega el turno a España. La Selección liderada por Luis Enrique ha comenzado su andadura en el torneo en el duelo frente a una Suecia que cuenta con la ausencia destacada de Ibrahimovic por lesión.

Una de las polémicas que está a la orden del día en la Eurocopa es la que se refiere a qué selecciones se arrodillan, en el gesto ya conocido contra el racismo, y cuáles no. En España se había generado mucho ruido por este motivo, llegando a nacer un movimiento en las redes sociales contra que los internacionales lo llevasen a cabo.

El desenlace se ha conocido antes del pitido inicial. Ni los jugadores de la selección española ni los del combinado sueco se arrodillaron antes del comienzo del encuentro. Un partido que, además, empezó con un poco de retraso puesto que hubo un problema con la red de una de las porterías -la de Suecia en la primera mitad-.

Polémica en la Eurocopa

Desde el inicio del torneo, se han escuchado abucheos en algunos campos bien porque unos jugadores se arrodillaban o bien por lo contrario. Mientras en Rusia se escucharon silbidos en el estadio de San Petersburgo porque los belgas hincaban la rodilla, en Inglaterra sucedía lo contrario ante Croacia, se escuchó algún que otro abucheo porque los balcánicos no se arrodillaron.

Mason Mount, de rodillas antes del Croacia - Inglatera Reuters

Croacia ya había avisado. Desde su Federación explicaron que en ningún caso iban a obligar a sus futbolistas a arrodillarse ya que "en la cultura y tradición croata no simboliza la lucha contra el racismo o la discriminación". Este gesto surgió como apoyo al movimiento Black Lives Matter.

A lo largo de la temporada se ha visto a jugadores de la Premier League o la Ligue-1 arrodillarse antes de sus respectivos partidos, tanto en competición doméstica como continental. No así ha sucedido con los equipos españoles en los diferentes campeonatos que han disputado.

En Inglaterra, el gesto de arrodillarse contra el racismo está muy arraigado ya y no gusta a los aficionados que los equipos rivales no lo hagan antes de los partidos. Desde la Federación Inglesa, así como Gareth Southgate, ya han pedido a los aficionados ingleses que respeten la decisión de los jugadores de otros países, no como sucedió en los amistosos ante Austria y Rumanía.

Aunque desde la FA ya han destacado que este gesto de ponerse de rodillas no es algo nuevo, sino que se remonta a la lucha contra la desigualdad desde hace siglos: "Este gesto de unidad y lucha contra la desigualdad se remonta al siglo XVIII. No es algo nuevo, y la Federación ha sido muy clara al decir que no considera que esta iniciativa se alinee con ninguna organización o ideología política".

