Escocia no se arrodilla: "La relevancia del primer gesto se ha perdido"

La selección de Escocia ya se ha estrenado en la Eurocopa y lo ha hecho con derrota. La República Checa se impuso con dos golazos de Schick en Hampden Park. Aunque esto no va del partido, sino de lo que pasó antes de que el balón echase a rodar en el mítico estadio escocés. Los locales no se arrodillaron y siguen así la estela de otros combinados como el de Croacia.

El gesto de arrodillarse en señal de protesta contra el racismo se ha ido volviendo cada vez más común y no solo en el fútbol. Desde la NBA a la Fórmula 1. Aunque en el deporte rey, como en otras disciplinas, no hay equidad de criterios. En la Premier League es algo totalmente normal, mientras que en La Liga no se lleva a cabo. Y en la Eurocopa, dependiendo del país, unos se arrodillan y otros no.

El lío está montado. Incluso por las reacciones de los propios aficionados. Sin ir más lejos, en España piden a la Selección que no se arrodillen antes del partido ante Suecia. Los que lo dejaron claro antes de su estreno fueron los escoceses, quienes, además, han asegurado que el gesto de arrodillarse ha perdido su valor o relevancia inicial y que están comprometidos en la lucha contra el racismo, pero no así.

Escocia ya no se arrodilló en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar, quedándose todos de pie antes del saque inicial. Steve Clarke, seleccionador escocés, ha asegurado que la decisión viene porque "la relevancia del primer gesto ya se ha perdido".

Los escoceses cumplieron su palabra. Se quedaron firmes de pie antes del comienzo del partido. Precisamente, en el bando rival, en la República Checa, hay una ausencia importante. Ondrej Kudela fue sancionado por la UEFA con diez partidos de suspensión por insultos racistas, en el partido de la Europa League entre el Rangers y el Slavia de Praga, a Glen Kamara.

Necesidad de un cambio

En este sentido, también se ha manifestado Andy Robertson. "Es importante que sigamos abordando el problema del racismo y concienciar sobre la necesidad de cambiar la mentalidad de las personas, pero también sus comportamientos", ha asegurado el capitán de Escocia.

Andy Robertson, en un partido de la selección de Escocia Reuters

"Antes de nuestras eliminatorias para la Copa del Mundo en marzo, hablamos como grupo y sentimos que tomar una posición era la mejor manera de mostrar nuestra solidaridad y también de reforzar la necesidad de un cambio significativo en la sociedad", ha sentenciado el futbolista del Liverpool.

