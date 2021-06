Cristiano Ronaldo suelta la bomba: "Lo que venga va a ser mejor si sigo en la Juventus o si salgo"

Portugal debuta este martes en la Eurocopa 2020 en lo que será su partido más fácil del grupo frente a Hungría. La selección lusa está encuadrada en el grupo de la muerte junto a Alemania y Francia, que se medirán tambié este martes en el duelo de las 21:00 horas. Para entonces, el equipo dirigido por Fernando Santos ya podría ser líder de grupo.

El objetivo de Portugal, actual campeona de Europa, es avanzar a la siguiente ronda y después intentar buscarse la vida para poder defender su cetro, una estrategia que ya pusieron en práctica en su exitosa participación de 2016. Si no consigue hacerlo como primera o segunda de grupo, tendrá muchas papeletas de hacerlo como una de las cuatro mejores terceras que avanzan de ronda.

Para eso confían en que su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, siga exhibiendo su excelente nivel goleador, algo que ha cultivado una vez más este año en la Juventus, a pesar de que no ha conseguido rascar grandes títulos más allá de la Supercopa de Italia y la Copa. Aún así, Cristiano ha sido pichichi de la Serie A y nombrado mejor delantero del campeonato.

Cristiano Ronaldo en un entrenamiento con Portugal Reuters

El '7' ha comparecido en rueda de prensa antes del debut contra Hungría para dar la cara por sus compañeros y transmitir un mensaje de ánimo y apoyo antes de la puesta en escena de una selección que cuenta con jugadores de mucha calidad como Joao Félix, Diogo Jota, Bruno Fernades o Bernardo Silva, pero que siempre genera dudas.

A pesar de tener ya los 36 años cumplidos, Cristiano no se ve fin porque se encuentra perfectamente adaptado al nuevo fútbol en función de las características que ha transformado de su fútbol: "Los jugadores que duran más en el fútbol son los que mejor se saben adaptar a la situación actual. Yo he evolucionado desde los 18 hasta los 36 años. Me adapté bien con el paso de los años".

Cristiano sabe que todos esperan que intenten revalidar el título logrado en el año 2016, pero lo cierto es que el combinado nacional ha variado mucho desde entonces. Han pasado ya cinco años y las cosas han variado en un equipo que sigue intentando acoplarse a unos mecanismos, sobre todo ofensivos: "Somos un equipo más joven que en 2016. Solo la competición dirá si somos mejores o peores que en 2016. A nivel personal, no soy el mismo jugador que hace diez años".

Ronaldo no está especialmente preocupado por el debut, sino por el resultado global del torneo donde ya sueña con un tercer título con la selección después de ganar también la primera edición de la UEFA Nations League: "Si me dicen que mañana vamos a perder, pero ganamos la Eurocopa, lo firmo. El equipo está preparado física y mentalmente y sé que vamos a hacer un buen torneo".

Cristiano Ronaldo y Pepe en un entrenamiento Reuters

Aunque Hungría se presenta como el rival más débil del grupo, el luso no quiere confiarse: "Hungría es una selección potente y que va a jugar delante de su público. El que quiera ganar esta competición tiene que estar preparado para todas estas circunstancias. Estamos listos para este partido y para todos".

Cristiano y su futuro

Por último, Cristiano también ha hablado a título personal de su situación en la Juventus y ha dejado una auténtica bomba. No tiene claro qué va a suceder con su futuro y abre de par en par una puerta a su salida, lo que no sería ni mucho menos un drama teniendo en cuenta la tendencia actual de la Juventus.

"Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo o salgo, eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días. Es mi quinta Eurocopa, pero en mi cabeza es como si fuese el primero".

[Más información: Schick hace el gol de la Eurocopa: su misil contra Escocia desde 50 metros, en imágenes]