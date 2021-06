Mourinho: "Cristiano Ronaldo estaba enamorado de Benzema en el Real Madrid"

Arranca la Eurocopa y Jose Mourinho, que la próxima temporada entrenará a la Roma, va a seguir de cerca el torneo ocupando una silla durante algunas retransmisiones en Inglaterra y con sus columnas en The Sun. En su último escrito antes del inicio de la competición, 'The Special One' habla de los cuatro grandes delanteros europeos que ha entrenado y estarán con sus selecciones.

Son Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Harry Kane y Romelu Lukaku. Es curioso lo que dice, sobre todo, del delantero francés con quien coincidió durante sus tres temporadas en el banquillo del Real Madrid. Entonces su relación no era la mejor posible, pero el portugués se rinde en elogios hacia él a la par que le compara con otro de los que fueron sus discípulos.

"El mejor cumplido que puedes hacerle a Karim Benzema es que Cristiano Ronaldo estaba enamorado de él en el Real Madrid", escribe Mourinho en referencia a la dupla que formaron el galo y el luso durante su etapa en el Real Madrid y a los que luego se añadió Gareth Bale a partir del verano de 2013.

Benzema mira a Mbappé durante la celebración del gol de Griezmann EFE

Y halagó la forma en la que Benzema entiende el fútbol: "Karim es probablemente el único número 9 que conozco que no es egoísta en su juego. Su visión es asombrosa, la forma en que disfruta de su fútbol es jugar con mucha libertad. Puedo compararlo con Harry Kane también en este sentido", añadió.

Con Kane ha coincidido en su última aventura en el Tottenham y le ve similitudes a Benzema, aunque destaca sus diferencias: "Yo diría que Harry marca más goles, probablemente tiene más instinto asesino que Karim, pero Karim, como jugador, es absolutamente increíble y cuando miras al equipo francés e imaginas a Antoine Griezmann y Kylian Mbappé jugando con él, creo puede ser algo grandioso".

De hecho, Mou confiesa que está ansioso por ver cómo funcionará la dupla Mbappé - Benzema en Francia: 'Karim sacará lo mejor de Mbappé, como hizo en Madrid con Cristiano. Como Harry con Son Heung-min, la forma en que el técnico interactúa con el que ataca el espacio y hace recorridos en diagonal [...] Estas interacciones son muy importantes y creo que Karim, en ese equipo de Francia, puede hacerlo muy, muy bien".

La lesión de Benzema

Hay que recordar que Benzema está de vuelta a la selección de Francia tras su castigo por el 'caso Valbuena' y la ilusión se ha disparado. Eso sí, en el último amistoso del combinado galo de preparación para la Eurocopa se lesionó y saltaron las alarmas. Al final, parece que no es nada grave y que podrá estar a las órdenes de Deschamps.

