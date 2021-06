La gesta de Pablo Laso y el Real Madrid: "El equipo nunca se ha rajado"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó este jueves el trabajo de sus jugadores, que pelearon "al máximo" para alcanzar otra final tras superar todas las adversidades y derrotar en las semifinales de la Liga Endesa por 80-77 a un Valencia Basket al que definió como "un muy buen equipo que juega muy bien al baloncesto".

"Creo que hemos tenido cinco partidos en muy poco tiempo ante dos grandes rivales, Gran Canaria y Valencia, y el equipo ha peleado al máximo por poder conseguir estar en otra final. Ha sido un playoff de semifinales muy complicado y difícil", reconoció el técnico vitoriano en rueda de prensa.

"El primer día -resumió- fuimos muy dominadores del partido, basado en el esfuerzo, trabajo y el dominio del rebote. El segundo día no estuvimos bien en Valencia y tampoco creo que hayamos estado a un buen nivel hoy, pero desde luego, si hay algo que he de resaltar, es la capacidad de los chicos de sufrir y aguantar los momentos buenos y los malos para llevarnos una victoria hoy que nos permite estar en otra final".

Llull lanzando en el Real Madrid - Valencia Basket ACB Media

Recordó que llegaban "muy justos físicamente en algunas posiciones" al tercer partido de la serie y destacó especialmente el esfuerzo de Sergio Llull para adelantar su regreso pese a sus problemas musculares para ayudar al equipo.

"¿Qué puedo decir de Sergi? llevo diez años aquí y no tengo mas que palabras buenas para él, un jugador que siempre lo da todo, que juega al máximo, que esta sufriendo mucho porque no consigue su nivel físico después de la lesión, pero la sensación es que siempre va a estar y lo ha demostrado hoy y me alegro por él, por su partido y por la victoria", añadió Laso.

Por último resaltó que esta temporada su equipo "nunca se ha rajado" a pesar de las dificultades y numerosas lesiones y salidas de jugadores, algo que para él supone y "un motivo de orgullo por como han peleado durante toda la temporada".

[Más información: Llull vuelve a ser increíble ante el Valencia y mete al Real Madrid en la final de la Liga Endesa]