Giroud 'incendia' la concentración de Francia: lío que salpica a Mbappé y Deschamps interviene

Francia ganó en su último partido de preparación para la Eurocopa. Bulgaria fue su víctima en un encuentro que estuvo marcado por la lesión de Karim Benzema, que a priori no le hará perderse la cita. En lugar del delantero del Real Madrid entró Olivier Giroud, que hizo un doblete en la segunda parte. Luego habló en rueda de prensa y fue ahí donde la lió.

A Giroud le 'culparon' de haber alejado a Kylian Mbappé del área rival con su entrada en el campo, pero él se defendió criticando de que apenas le llegaron balones durante el partido. Incendio en la selección de Didier Deschamps que, además, salpica a su gran estrella.

"Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado", dijo en su comparecencia post-partido.

Giroud, celebrando un gol con Francia Reuters

A Deschamps no le tembló el pulso a la hora de contestar a su jugador: "Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los 3 podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir".

Reacción en los medios

En los medios de comunicación franceses se hicieron eco de las quejas de Giroud e interpretaron que iban dirigidas hacia Mbappé: "Crash Giroud-Mbappé", titulaba Football365. "Giroud, Mbappé, Deschamps... el gran lío. Deschamps quiere calmar el inicio del fuego. Para Giroud, algunos de sus compañeros suelen olvidarlo, e inevitablemente pensamos en Kylian Mbappé...", decía Foot01.

