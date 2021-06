Deschamps: "Lo de Benzema es un golpe, no hay nada dramático"

Didier Deschamps ha hablado sobre cómo se encuentra Karim Benzema después de que saltasen todas las alarmas luego de que el delantero del Real Madrid se tuviese que retirar del amistoso ante Bulgaria, el último partido para los galos antes del comienzo de la Eurocopa.

Francia ganó al combinado búlgaro con gol de Griezmann y doblete de Giroud. Precisamente, el delantero del Chelsea fue el jugador elegido por Deschamps para ingresar en el terreno de juego después de la lesión de Benzema. Una victoria que le puede salir muy cara a Les Bleus dependiendo del resultado que muestren las pruebas médicas que se le realicen a Karim.

"Recibió un golpe, una muleta en el vasto medial de la rodilla (derecha) y en el músculo. Sintió el músculo duro, no debería correr riesgos. Para eso salió", dijo Didier Deschamps en rueda de prensa sobre el futbolista del Real Madrid. Al que ya en la segunda mitad se le pudo ver en el banquillo sonriendo junto a Kylian Mbappé.

Karim Benzema, con las asistencias médicas de Francia en la banda Reuters

¿Preocupa que Benzema no llegue a la Eurocopa?

"Es un golpe, siempre hay algo peor en la vida. Cuento con un personal médico de alto nivel. Haremos lo correcto y no pasaremos todos los días preguntándonos cómo le va. Los imponderables famosos y desagradables están ahí. Es difícil de digerir, pero tienes que vivir con ello. Hoy, no hay nada dramático".

¿Le ha decepcionado alguna vez Giroud?

"(Sonríe) Absolutamente sí. En un momento dado, no siempre puede estar lleno, incluso si establece muchos objetivos. Esta noche (martes), tiene dos más en el reloj. Tenía planeado traerlo, pero para darle menos tiempo de juego, sigue siendo un goleador, con una mente infalible. No voy a quejarme. Necesitaremos todas nuestras fuerzas. Bien por él y por el equipo de Francia. Creo que jugó más esta noche que en los últimos tres meses juntos, pero no soy un mago. Tiene esta habilidad para ser eficiente a menudo".

Conclusiones tras el partido

"Los galeses nos pusieron en más dificultades que los búlgaros esta noche. Hay avances en el trabajo y en lo que podemos hacer en el campo. Fue el último ensayo, frente a aficionados que estimulan a los jugadores. En intenciones y actitudes, tenemos razón. No nos dará ninguna garantía. Somos conscientes de tener muchas virtudes y cualidades. Necesitaremos todo esto para lo que tenemos por delante".

¿Siente que sus jugadores están fuertes físicamente?

"Hay trabajo, pero tampoco sobrecargado. En general, somos bastante buenos atléticamente. Hay que asociar la frescura psicológica con eso, porque es la cabeza la que controla las piernas. Estamos donde deberíamos estar. Queda una última semana antes del debut".

