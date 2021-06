La respuesta del Real Madrid a las declaraciones de Al-Khelaifi sobre el fichaje de Mbappé

Las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi al diario L'Équipe cayeron como una bomba. El presidente del PSG aseguró que nunca dejarían irse a Kylian Mbappé del club. Un órdago a grande al jugador, que ha rechazado renovar con la entidad hasta el momento, y un aviso al Real Madrid, primer interesado en hacerse con los servicios del delantero francés.

Sin embargo, en la casa blanca han recibido el mensaje de Al-Khelaifi con mucha tranquilidad. En el Santiago Bernabéu no tienen dudas: Mbappé acabará vistiendo la elástica blanca. El plan es que sea ya en la temporada 2021/2022, pero si el PSG se enroca y no le deja salir, esperarán un año siempre con el propio jugador como aliado para que siga negándose a prolongar su contrato.

En el Real Madrid no cambian su idea, saben que Kylian Mbappé es un fichaje estratégico, alrededor del cual formar un proyecto campeón. Y la intención es que llegue este mismo verano. Ahora mismo reina la tranquilidad, saben que no será fácil, pero están convencidos que vestirá la blanca.

El PSG ha ido poniendo diferentes ofertas sobre la mesa del jugador y este ha ido rechazándolas, con la firme intención de abandonar el Parque de los Príncipes. Si otros como Di María o Neymar ya han estampado su firma en un nuevo acuerdo para seguir ligados a la institución parisina, el caso de Mbappé es distinto, algo que saben en el club pese a las llamativas declaraciones de Al-Khelaifi.

"Mbappé se quedará en París, nunca lo venderemos y nunca se irá gratis", afirmó Nasser Al-Khelaifi al citado medio francés. El presidente del Paris Saint-Germain continuó presionando al futbolista con sus palabras, destacando que París "es su ciudad" y que como francés y parisino tiene la "misión" de "promocionar el campeonato de Francia, su país y su capital".

"Es un chico fantástico, como persona y como deportista. Es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y ganará el Balón de Oro en los próximos años, estoy cien por cien seguro de ello", continuó para mandar otro contundente mensaje: "Tiene todo lo que necesita para quedarse aquí. ¿Dónde puede ir? ¿Qué clubes, en términos de ambición y proyecto, pueden competir con el PSG hoy en día?".

Mbappé tiene la llave

El internacional galo tiene la pelota en su tejado. Es Kylian Mbappé el que tiene que buscar que desde el PSG abran la vía de la negociación de su traspaso con el Real Madrid. El futbolista se encuentra centrado en la Eurocopa e incluso Deschamps lo ha dejado claro para que le dejen tranquilo durante el torneo continental, señalando que después nadie sabe todavía lo que puede pasar.

"Está aquí y tomará una decisión cuando lo considere. Por ahora tiene contrato con el PSG y lo que puede pasar no sabemos. Está tranquilo y centrado con Francia", ha asegurado Didier Deschamps. Entonces será el momento en el que Kylian Mbappé se siente con el PSG para trasladarles su firme intención de no renovar.

Kylian Mbappé celebra su gol con la selección de Francia a Gales Reuters

Si se mantiene firme en su postura de no ceder y no firmar un nuevo contrato con la entidad, sea cual sea la cifra que le pongan sobre la mesa nuevamente, el PSG deberá decidir y como ha dicho Al-Khelaifi lo que no está en ningún horizonte para ellos es verle irse a coste cero del Parque de los Príncipes.

El Real Madrid no está dispuesto a pagar cualquier precio, pero sí a negociar por un jugador al que le queda un año de contrato e incluso a hablar sobre jugadores que pueden interesar en París y que militan en las filas merengues. Lo que parece claro es que se está ante el culebrón del verano y que puede tardar en resolverse hasta bien entrado el mes de agosto

