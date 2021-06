Deschamps: "Mbappé está tranquilo, tomará una decisión sobre su futuro cuando lo considere"

La selección de Francia juega este martes ante Bulgaria su último amistoso antes de que comience la Eurocopa. Didier Deschamps ha hablado en la previa del partido y se ha referido al estado de Olivier Giroud y N'Golo Kanté, quienes no jugaron el primer duelo contra Gales por disfrutar de unos días más tras ganar la Champions League con el Chelsea.

El seleccionador galo también ha hablado sobre lo que le ha pasado a España. Y es que este domingo se confirmaba el positivo de Sergio Busquets en coronavirus. "Me meto en el lugar de Luis Enrique y no debe ser fácil", ha asegurado, admitiendo después que ojalá que no se produzcan más positivos.

Por último, también ha contestado a las preguntas sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé. Sobre el primero, porque no marcó ningún gol ante Gales, del segundo, por los continuos rumores que le colocan fuera del PSG y firmando por el Real Madrid tras la celebración de la Eurocopa.

Olivier Giroud

"Giroud quiere ser importante y sé lo que puede hacer. Ya ha jugado en el tridente. Ha tenido pocos minutos en el Chelsea esta temporada, ha llegado más tarde y no hemos podido trabajar con él mucho aún, pero siempre ha dado el máximo. Pero jugar menos siempre es un poco más problemático. Está aquí y le seguirá llamando".

N'Golo Kanté

"Ha estado en la final de la Champions, ha descansado un poco y ya ha trabajado con nosotros. Pero es un jugador que ha tenido mucha carga pero va a estar a su mejor nivel en la Euro a nivel mental y físico".

Positivo en Covid-19 de Busquets

"Depende de cada protocolo sanitario de cada país. Ha habido un caso en Holanda que fue descartado, un escocés que siguió porque fue un contacto. Depende de cada país. No estoy en el sitio ideal. Puedo decir que es una situación complicada de gestionar. Tuvimos el caso de Mbappé. Es complicado definir el contacto, el que ha comido con él, el que se ha entrenado... El peligro está ahí y nadie está a salvo. Me meto en el lugar de Luis Enrique y no debe ser fácil. Esperemos que no afecte a más jugadores".

Rumores en torno a Mbappé

"Está aquí y tomará una decisión cuando lo considere. Por ahora tiene contrato con el PSG y lo que puede pasar no sabemos. Está tranquilo y centrado con Francia".

Debut de Benzema sin gol

"Aunque no marcas, puede pasar, pero Karim necesitar marcar, pero como todos. Mbappé, Griezmann... todos quieren marcar y dar goles".

