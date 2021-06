Griezmann: "Sigo siendo el tirador número 1 de penaltis en Francia"

Esta semana, Karim Benzema volvió a jugar un partido con la selección de Francia y qué partido. El delantero del Real Madrid lo hizo todo bien, pero no pudo ayudar a su equipo con ningún gol. El ariete lo tuvo de todos los colores, como se suele decir, pero no vio puerto y eso que incluso dispuso de un lanzamiento desde los once metros.

Con Mbappé y Griezmann en el campo, el encargado de ejecutar la pena máxima fue Benzema ante la selección de Gales. Lo falló y ahora ha sido el jugador del Barcelona el que ha querido explicar, en una reciente entrevista, que pese a que Karim lanzase ese penalti, el encargado de ello en Francia es él.

"Tengo la confianza para seguir tirando los penaltis. Soy yo quien puedo decidir si se lo dejo o no a otro, me gusta dar placer y compartirlo, no hay problema. Pero sigo siendo el tirador número uno", ha asegurado Antoine Griezmann durante la entrevista que ha concedido a Téléfoot.

Griezmann marca territorio con estas declaraciones en lo que a los penaltis se refiere. Él es el encargado de tirarlos con Les Bleus y solo los lanzará otro jugador cuando él así lo considere oportuno. Aviso tanto para un Benzema que en lo que se refiere al Real Madrid lleva 16 de 16 y para un Mbappé que es la gran atracción de la Eurocopa.

Las palabras del jugador del Barça llegaron debido a que en Francia se había comenzado a especular con si sería Benzema el encargado de ejecutar los penaltis durante la Europa. Es decir, de si en el combinado nacional que dirige Deschamps se ha producido un reseñable cambio de roles. Pero no.

¿Quién acierta más?

Aunque pueda sonar extraño, ninguno de estos tres es el que mejor porcentaje de acierto tiene con el combinado galo si se habla de los lanzamientos desde el punto de los once metros. Griezmann lleva 7 de 10, Benzema 2 de 5, Mbappé 1 de 2 y es Giroud el que destaca en la estadística con 4 de 4.

