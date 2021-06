Cuenta atrás por Achraf: PSG e Inter de Milán ultiman el fichaje

Achraf Hakimi se desvinculó del Real Madrid el pasado verano, tras completar su cesión en el Borussia Dortmund, para fichar por el Inter de Milán. Con la entidad neroazzurra se llegó a proclamar campeón de la liga italiana, acabando así con la hegemonía que había venido implantando la Juventus de Turín en los últimos años.

Sin embargo, la situación del Inter no es la mejor. Urge cuadrar las cuentas y el club italiano está obligado a vender. Además, hay cierto desencanto en la plantilla tras la marcha de Antonio Conte. Así las cosas, en Italia se habla de varias salidas este verano y una de las primeras puede ser la de Achraf.

El internacional marroquí aterrizó en el Giuseppe Meazza el pasado verano a cambio de 45 millones de euros. Tan solo un año más tarde, el Inter de Milán hará caja con el lateral, ya que se presume que ingrese por su traspaso alrededor de 70 'kilos'. Y es que las negociaciones con el PSG van viento en popa.

Achraf Hakimi celebra un gol con el Inter de Milán REUTERS

Según publica La Gazzetta dello Sport, las conversaciones entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain se encuentran en su recta final. Es por eso por lo que apuntan a que en un plazo máximo de diez días se podría formalizar ya la llegada de Achraf al Parque de los Príncipes.

De entre los jugadores más importantes del Inter, la directiva ha preferido hacer caja con Achraf Hakimi que con Lautaro Martínez o con Romelu Lukaku. Esos alrededor de 70 millones de euros permitirán a los nerazzurri cuadrar las cuentas antes del 30 de junio y a partir de ahí llevar a cabo una política más austera, con recorte de gastos incluido.

La reducción de salarios es clave en el proceso. Tal y como llega desde Italia, en el Inter de Milán ya han avisado de que la salida para no verse en problemas es recortar los salarios, ya que el montante al que ascienden los sueldos de los jugadores es insostenible para la entidad a día de hoy. Desde el club lo tienen claro: el que no lo entienda, ya sabe dónde tiene la puerta.

Achraf, a París

Hace tan solo unos días, se le pregunta a Alejandro Camaño, representante del canterano del Real Madrid, sobre el posible fichaje por el PSG. Entonces jugó al despiste, asegurando que no había nada: "Por ahora, no hay nada. Estamos serenos. De momento, Achraf está con la selección marroquí y para aclarar la situación, no estoy hablando con ningún equipo. Mi cliente tiene un contrato de cuatro años más con el Inter, es un contrato muy largo".

