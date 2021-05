El PSG quiere romper el mercado y prepara una inversión de 200 millones para reforzar el equipo

El PSG quiere moverse con fuerza este verano para espantar todos los rumores que indican que su proyecto, después de dos duras caídas en la Champions, en la final del pasado año y en las semifinales de esta temporada, está acabado. Por eso, prepara un mercado bastante movido con una fuerte inversión.

De momento, el conjunto francés es que el que más rumores está acaparando a todos los niveles y es que se presenta como el gran agitador. El punto más caliente ahora es el de su banquillo. Las dudas con Mauricio Pochettino han aflorado tras una serie de desencuentros con Leonardo y el argentino podría tener los días contados en París.

Además, el exentrenador del Tottenham, después de conocer la intención de su estrella Kylian Mbappé por salir de la entidad francesa, también vería con buenos ojos una salida en otro proyecto que no quede descabezado de esta forma. La prensa inglesa ya hablaba de un posible retorno a Inglaterra, concretamente al Tottenham, que ahora se encuentra sin entrenador tras el adiós de José Mourinho.

Mauricio Pochettino da órdenes a sus jugadores Reuters

Sin embargo, no es el único destino que se le abriría a Pochettino ya que el Real Madrid también tiene apuntado su nombre en su agenda para iniciar su nuevo proyecto. Quien sabe si ambos, Pochettino y Mbappé, terminan juntos de nuevo, pero defendiendo los colores de la entidad de Concha Espina.

En caso de marcharse Mauricio del PSG, los parisinos, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, ya tienen un sustituto en mente. Se trata de Antonio Conte, por quien están pujando muy fuerte tal y como se informa en Italia. Los dueños del PSG, que proceden de Catar y quieren hacer una gran inversión antes de su mundial de 2022, quieren un técnico ganador en su proyecto y con mano dura para poder alcanzar el sueño de la Champions. Ahora se estarán tirando de los pelos al ver como el Chelsea de Thomas Tuchel, al que ellos echaron hace unos meses, ha levantado la 'orejona'.

Una inversión millonaria

De momento no han sonado más nombres para el banquillo, aunque sí más fichajes. Y es que, tal y como indicar el periodista Abdellah Boulma, el PSG prepara una inversión para este verano de unos 200 millones de euros y algunos nombres ya han sonado con fuerza para llegar como nuevos refuerzos. La intención es volver a hacer una gran plantilla.

Los primeros que podrían estar al caer son Theo Hernández y Achraf Hakimi, dos laterales, uno zurdo y otro diestro, con pasado madridista y que este año han militado en la Serie A y en la ciudad de Milán, uno en el AC Milan y otro en el Inter. El PSG busca dos balas para las bandas y podría tener ya a sus candidatos.

Lukaku y Achraf celebran un gol EFE

Además, tal y como apunta el propio Boulma, estas podrían no ser las únicas incorporaciones de la defensa, ya que el PSG no ha descartado la opción de Sergio Ramos si no renueva con el Real Madrid. Por si esto fuera poco, la vía de Raphael Varane, que con la marcha de Zidane tiene más complicado seguir vistiendo de blanco, también está ahí.

A lo largo de los últimos meses, alrededor del PSG han sonado con mucha fuerza también fichajes de mucho peso como las posibles llegadas de Mohamed Salah, cuya relación con Jürgen Klopp está rota, y de Harry Kane. El delantero del Tottenham está decidido a salir, pero sin Pochettino en París, su destino podría ser otro. No obstante, para que se produzca la llegada de alguna de estas figuras se espera la salida de Kylian Mbappé a quien el Real Madrid tiene en su punto de mira. Verano muy movido en las oficinas del PSG.

