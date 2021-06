Varane clama contra un calendario saturado: no ha podido hacer preparación física en toda la temporada

Raphael Varane se encuentra en la concentración de la selección francesa tras un año irregular en el Real Madrid. El central galo no ha podido rendir a un nivel excelente y el equipo lo ha notado. Han cerrado un curso sin títulos y con muchas dudas, las cuales se han materializado en la salida de Zinedine Zidane.

A título personal, Varane todavía no tiene muy claro qué va a suceder con su futuro. Termina contrato con el Real Madrid en el año 2022 y todavía no ha renovado. Ni siquiera se le ve preocupado por ello, pero lo cierto es que al club blanco sí le urge saber qué va a suceder con su jugador. Si no quiere continuar, es necesario buscar una salida cuanto antes, ya que Varane es una de las posibles ventas que más ingresos reportarían al club.

Mientras tanto, el defensa francés está centrado en su selección y en hacer un buen papel en la Eurocopa de este verano. Son los grandes favoritos después de su victoria en la Copa del Mundo de Rusia de 2018, pero Varane ha querido levantar la mano y hacer una llamada de atención. Los futbolistas no son máquinas y por lo tanto, no pueden rendir al máximo nivel siempre.

Menos este año donde han carecido de una preparación física apropiada por lo peculiar de un curso que ha empezado casi sin descanso, con muchos partidos en poco tiempo y donde todos los equipos han registrado muchas bajas tanto por positivos de Covid-19 como por lesiones. Varane ha tenido la mala fortuna de estar presente en ambas listas.

La denuncia de Varane

Ahora, en una entrevista con Ouest-France, Varane ha alertado de las dificultades que han pasado este año para completar una temporada sin la preparación física necesaria: "Actualmente estoy haciendo preparación física por primera vez esta temporada, es un poco el mundo al revés. Estoy recuperando la frescura. Espero estar en mi mejor nivel físico durante la Eurocopa".

El central del Real Madrid denuncia que en temporas tan atípicas como esta y con tantos partidos, es imposible llegar a todo: "Los jugadores internacionales están jugando todo el tiempo. También somos seres humanos. Creo que un informe de FIFPRO dice que lo mínimo para la recuperación es jugar cada cinco días. Lo hacemos cada tres días, a veces a las 10 de la noche y luego al mediodía".

"A corto plazo, podemos recuperar, pero a largo plazo, es simplemente imposible. Cuando vemos los diversos proyectos de reforma de la competición, con cada vez más partidos, nos decimos que es complicado. Si queremos interesar a la gente, revitalizar el fútbol, necesitamos un espectáculo, que en ocasiones se ha perdido durante la Covid-19. Y para eso hay que pensar en la salud física y mental de los jugadores".

Por último, Varane ha puesto su voz y su rostro para elevar una denuncia contra el fútbol actual cuyo calendario está saturado de partidos: "Los calendarios están llenos. Es mucho. Algunos entrenadores están hablando de eso cada vez más, y habrá que decirlo aún más. No es que seamos perezosos, no es nuestra mentalidad, ¡es solo una necesidad de tomar un respiro alguna vez! Pero es difícil para un jugador decirle al entrenador que tiene que relajarse un poco porque está extenuado, ¡no podemos! ¿Cuál es el propósito de jugar todos los días?".

