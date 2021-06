La vacunación en la Eurocopa, del lío de España al 'no' de otros: así están las 24 selecciones

Apenas quedan dos días para que se dé el pistoletazo de salida en la Eurocopa. 24 selecciones se jugarán por todo el continente ser el mejor combinado europeo, título que desde 2016 le pertenece a Portugal. Pero esta Eurocopa no es solo diferente por ser la primera que tiene tantas sedes, lo es también por su aplazamiento de un año por culpa de la pandemia y por la vacunación que ahora es protagonista.

Que la UEFA no impusiera una norma para la vacunación, como si hiciera el COI respecto a los Juegos Olímpicos de este mismo verano, ha provocado desigualdad de criterios y cierto desorden que ha explotado con los recientes positivos. El de Sergio Busquets en la Selección y los dos de Suecia han encendido las alarmas.

Pese a que la seguridad en cada selección es máxima, el temor de un brote persiste. Al menos, en aquellos combinados que no se han vacunado todavía y no tienen pensado hacerlo de cara a la Eurocopa. ¿Qué selecciones sí se han vacunado y cuáles no? Con esta lista de los países se puede aclarar un poco cuál es la situación de cada una.

Luis Enrique, con mascarilla, durante un entrenamiento de la Selección EFE

Grupo A: Turquía, Suiza, Italia y Gales

En el grupo A se da el caso de que hay dos selecciones totalmente inmunizadas, una sin información y otra con el 'no'. Las vacunadas son Italia y Turquía. La selección azzurra, tanto jugadores como cuerpo técnico, recibió la segunda dosis de la vacuna el 26 de mayo tras obtener un derecho de prioridad concedido por el Gobierno y el Ministerio de Salud.

Turquía, también jugadores y cuerpo técnico, fue inmunizado contra la Covid-19 a mediados de mayo, durante los partidos de preparación para la Eurocopa. Recibieron las dos dosis de Pfizer/BioNTech.

El caso de Suiza es una de las incógnitas ya que no se ha informado de haber realizado la vacunación, a pesar de que el ritmo de vacunación en el país helvético es mayor al del resto de Europa. Gales, por su parte, está encuadrado en el estricto NHS británico que sigue un orden descendente por edades (salvo en población de riesgo) y todavía no ha empezado a inmunizar a menores de 30 años.

Grupo B: Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia

En el grupo B están inmunizadas (o prácticamente inmunizadas) Rusia y Bélgica. No así Dinamarca y Finlandia. En Rusia se vacunó con Sputnik V el entrenador, Stanislav Cherchésov, sus ayudantes, el médico y el jefe de prensa, sin ser obligatorio para los jugadores. Eso sí, se informó de que "la mayoría de los jugadores tienen un alto nivel de anticuerpos" ya que algunos jugadores están vacunados y otros pasaron el virus.

En Bélgica también se han vacunado la mayoría, aunque no era obligatoria. Las autoridades belgas aceptaron la solicitud de la federación de dar prioridad en la vacunación a los jugadores, difundiendo el pasado 31 de mayo imágenes de como algunos jugadores, como Thibaut Courtois, eran inoculados. "La mayoría se ha vacunado", llegó a decir su seleccionador Roberto Martínez.

Ni Dinamarca ni Finlandia, dos de los tres países nórdicos de la Eurocopa, se han vacunado. Los jugadores tendrán que seguir el calendario marcado por las autoridades según el grupo de edad al que pertenezcan. Eso sí, el seleccionador danés Kasper Hjulmand se quejó de que la UEFA no ofreciera la vacunación a los deportistas y señaló que aquellos equipos vacunados tendrán ventaja competitiva.

Grupo C: Austria, Países Bajos, Macedonia y Ucrania

En el grupo C se da que no hay ninguna selección inmunizada, al menos al completo. Macedonia y Ucrania no lo han hecho y en Austria y en los Países Bajos han tenido la posibilidad, aunque en un contexto diferente.

La federación austríaca renunció a una vacunación general de su plantilla y el motivo fue que los médicos de la selección no querían arriesgarse a sufrir posibles efectos secundarios de la inmunización. Eso sí, hubo jugadores vacunados con sus clubes, aunque se desconoce el número.

En el caso de los Países Bajos se ofreció la vacunación, pero su federación dio libertad a los jugadores. Hubo seis futbolistas que la rechazaron, entre ellos Depay, Wijnaldum y De Ligt.

Grupo D: Rep. Checa, Croacia, Escocia e Inglaterra

En el grupo D ninguna de las selecciones está inmunizada. Inglaterra y Escocia comparten sistema sanitario (el mismo que Gales), República Checa rechazó requerir la vacunación de sus jugadores "porque no es una exigencia de la UEFA" y Croacia tampoco tenía previsto inmunizar a los suyos de cara a la Eurocopa.

Grupo E: Suecia, Polonia, España y Eslovaquia

El grupo E. El grupo de España. El grupo de la polémica. En los últimos días se han detectado tres positivos y los tres son del mismo grupo: Busquets (España), Kulusevski y Svanberg (Suecia). Ambas selecciones están en cuarentena y se mantiene el temor ante un posible brote que amenaza su papel en la Eurocopa. Decir que en las otras dos selecciones, Polonia y Eslovaquia, sí hay vacunados.

En España la polémica está servida y las autoridades están enfrentadas en pleno debate sobre si se debe vacunar o no a los jugadores. La previsión era hacerlo este miércoles. En Suecia, como en los otros dos países nórdicos que compiten en la Eurocopa, no está previsto que lo hagan sus jugadores.

En cuanto a Polonia, la mayor parte de la selección, incluido su capitán Robert Lewandowski, recibió durante la concentración la vacuna de Johnson&Johnson, de la que solo se necesita una dosis para lograr la inmunidad. En Eslovaquia se vacunó al cuerpo técnico y alguno de sus jugadores lo hizo ya con sus clubes, pero se rechaza vacunar a más ya que "no queda tiempo para ello".

Grupo F: Alemania, Francia, Portugal y Hungría

El grupo F, el denominado 'grupo de la muerte' por el nivel que hay en sus equipos, tiene de todo. En el caso de Portugal, se informó este lunes que la mayor parte de la expedición ya se había vacunado contra el coronavirus y que algunas personas, como no habían dado positivo durante seis meses, aún no tenían una indicación para vacunarse. Casi todo el grupo se vacunó a tiempo.

Hungría y Francia están vacunadas parcialmente. El gobierno húngaro dio prioridad a los futbolistas, pero la vacunación (con la Sputnik V) no era obligatoria. Eso sí, en marzo se informó de que la mayoría, al menos, había recibido la primera dosis. En Francia se vacunó a todo el staff técnico, pero la mayoría de los futbolistas rechazó vacunarse. Sí lo hizo Kylian Mbappé.

Por último, está Alemania, que no ha optado por una vacunación total de su plantilla. La mayoría ha recibido la primera dosis y algunos están ya inmunizados. El caso es que se quedarán como están para evitar todo riesgo de efectos secundarios.

