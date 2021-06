Luis Rubiales advierte de la situación de la Selección: "Pueden venir más positivos por la Covid"

🗣️ Luis de la Fuente: "Estoy feliz. He cumplido un sueño y he disfrutado, especialmente, por mis jugadores. Es un orgullo dirigir a un grupo humano de este calado".



➡️ "Quiero dar las gracias a la @rfef por la oportunidad que me ha dado".#SomosEspaña pic.twitter.com/fvFgIDKgY2