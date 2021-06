'La Rojita' se hace adulta en Butarque en la sustitución de la España absoluta ante Lituania

Exhibición de 'La Rojita' en Butarque. En este estreno extraño de hasta 16 jugadores con la absoluta por la situación que ha provocado el positivo de Sergio Busquets ha acabado con nota para los jugadores que componen la sub21 ante una selección absoluta. Si bien es cierto que Lituania no es una gran selección, el partido era un marrón después de que muchos estuvieran ya de vacaciones. Hugo Guillamón, Brahim Díaz, Juan Miranda y Javi Puado hicieron los goles del amistoso. [España 3-0 Lituania: narración y estadísticas]

Ya avisaba Luis de la Fuente que nadie tuviera dudas de que iban a salir a ganar. Y, si las había, las despejaron rápidamente. Tres tiros a portería en tres minutos y el primer gol. Guillamón se desquitó del penalti que hizo en el Europeo en los cuartos de final al cazar el rebote del balón a la salida de un córner. El central del Valencia se encargaba de dejar claro que estos chicos querían exhibirse en esta oportunidad que el tiempo y la desdicha del positivo de Busquets les han dado.

El jugador del Valencia no estaba de vacaciones cuando le llamó el seleccionador; le pilló estudiando. Estudia ingeniería biomédica en la ciudad del Turia y este miércoles tendrá examen. De momento, el día antes le ha sonreido la suerte con este tanto con el que se estrena con la absoluta. El joven central sigue dando pasos en su carrera después de ganarse un puesto en la zaga titular del equipo che, pero tampoco descuida su futuro y demuestra que está centrado.

Pero si hay alguien que estaba enchufado es Brahim. El malagueño sigue debatiendo su futuro con el Real Madrid, que estará pendiente de las salidas que se produzcan. Este martes era una oportunidad para demostrar la calidad que ha enseñado en Italia durante su cesión en el Milan. El merengue recibió en el área mediada la primera mitad y no falló. Un buen pase de Gonzalo Villar se convirtió en asistencia cuando el ex del City cruzó el balón al portero lituano sin darle opción a pararlo.

Svedkauskas no se iría de vacío de Butarque ya que se llevaría su primera alegría. Bryan Gil fue arrollado en el área lituana y el colegiado francés no dudaba a la hora de pitar penalti. Cuando Willy Delajod hizo sonar su silbato, Abel Ruiz, el encargado de lanzarlo, daría tres 'saltitos' que no servirían para mucho porque el guardameta le adivinaría el disparo. Mala fortuna para el jugador del Braga al que se le resistía el gol en la primera mitad.

Más debutantes

Siguieron los jugadores debutantes en la Selección en la segunda mitad. Alex Pozo, Antonio Blanco y Puado salieron al campo en los primeros instantes. Pero otro lo hizo con gol. Juan Miranda, el futbolista del que el Betis se acaba de hacer con la propiedad ejecutó una falta en la frontal a la perfección para hacer el tercero. Tuvo algo de fortuna después de que diera en un defensa de Lituania, pero ha dejado su primera buena huella desde ese fichaje.

️¡Javi Puado marca el cuarto para la selección! Grandísima asistencia de Bryan Gil #EspañaLituania



4 España

0 Lituania



https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/rbTsCVwbN7 — Teledeporte (@teledeporte) June 8, 2021

Si Luis Enrique tiene intención de que algunos se queden entrenando en Las Rozas, ha podido tomar nota de este encuentro. Brahim, Zubimendi y, sobre todo, Gonzalo Villar hicieron un gran encuentro. Otra buena jugada que comandó el centrocampista de la Roma acabó en los pies de Puado, previo paso por Bryan. El delantero del Espanyol lo hizo aún mejor al recortar al defensa de Lituania para batir al portero sin problemas. Los cuatro están para que puedan contar con este privilegio.

Precisamente el jugador del Sevilla cedido en el Eibar se tuvo que retirar del campo después de que le diera una rampa terrible con la que no se podía ni tan siquiera levantar del campo. Había hecho todos los cambios De la Fuente y España se quedaría con 10. Aún así, los sub21 siguieron dando la cara en un gran partido para que los focos que suelen apuntar al equipo nacional los recibieran ellos. Esa es la lectura de un partido que no tuvo más historia que la de ver a estos jóvenes jugadores.