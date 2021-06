Suecia también sufre la Covid-19: Kulusevski, positivo antes del partido frente a España

La Covid-19 va a ser protagonista durante esta Eurocopa. Si España empezó la semana con un positivo, el primer rival de la Selección en el torneo también acaba de anunciar un caso. Es el del extremo Dejan Kulusevski, jugador de la Juventus de Turin. Una de las principales estrellas del conjunto nórdico ha sufrido el contagio del virus y, ahora, todo el combinado tendrá que vivir en régimen de aislamiento al haber tenido contacto directo durante los entrenamientos.

Kulusevski informó al equipo médico de la selección que tenía síntomas de resfriado y, tras someterse rápidamente a la prueba de detección del contagio, el resultado fue positivo. Desde entonces, Dejan se ha mantenido aislado del resto del grupo y no ha viajado a Gotemburgo, donde está preparando el combinado nórdico los últimos días previos a su estreno en la Eurocopa frente a la España de Luis Enrique. En cambio, no como ha hecho la Selección, no van a llamar a ningún sustituto.

El combinado nacional llamó a cinco jugadores para crear una burbuja paralela que siga entrenando mientras los convocados en un principio por el técnico asturiano confirman que no están contagiados y superan los días de entrenamiento individual. Primero fue Brais Méndez, del Celta, y, después, Rodrigo Moreno, del Leeds United, Carlos Soler, del Valencia, y Pablo Fornals, del West Ham. Además, a última hora, se anunció la incorporación de Raúl Albiol, del Villarreal.

Ante la ausencia de Sergio Busquets por su positivo por coronavirus, España comenzó este lunes una preparación específica y con entrenamientos por turnos. Además, no jugarán el amistoso previsto para este martes ante Lituania, que tendrán que disputar los jugadores de la sub21 que reunió Luis De la Fuente en la noche del domingo de urgencia ya que la UEFA y la FIFA no permitían la suspensión del choque.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.