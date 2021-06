La Comisión de Salud Pública no se posiciona y deja a Sanidad la decisión de vacunar a la Selección

La Comisión de Salud Pública ha evitado posicionarse oficialmente sobre la vacunación de la Selección de fútbol que acudirá a la Eurocopa de este verano. El organismo cree que no es competencia suya tomar una decisión al respecto, por lo que deja plenamente en manos del Ejecutivo la decisión final. Se esperaba, a la vista de las declaraciones de los diferentes miembros del Gobierno, que dieran luz verde a la vacunación este mismo martes, pero han optado por no pronunciarse y será Sanidad quien tenga que defender la medida.

La vacuna que reciban los deportistas aún no se conoce, aunque la mejor posicionada es la de Janssen. Algo que permitirá que sea necesaria una sola dosis, acortando el proceso para unos jugadores que encaran las últimas horas antes de iniciar el campeonato. Además, se prevé que el proceso se lleve a cabo entre el miércoles y el jueves, pues la Selección debutará ante Suecia el próximo lunes 14 en La Cartuja. Pese a todo, el hecho de recibir la vacuna no les garantiza la inmunidad en su debut.

Pese a la falta de postura de la Comisión de Salud Pública, los jugadores de la Selección recibirán la vacuna una vez sea aprobado por el Gobierno.

Pau Torres, durante un entrenamiento con la selección española de fútbol Pablo García/RFEF

El proceso de vacunar a los jugadores del combinado nacional se ha producido tras el positivo de Sergio Busquets y el miedo a más contagios antes del torneo de selecciones. El Gobierno ha optado por dar preferencia a los jugadores en una decisión muy polémica al no formar parte de ningún grupo de riesgo. "Es cierto que no estamos hablando de unos partidos de fútbol cualquiera, se mueven muchas cosas alrededor y puedo entender que la selección se pueda considerar una excepción de interés", explicó Fernando Simón recientemente.

Sin embargo, la postura en el Comité de Expertos de Sanidad es diferente a la de Simón. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y que forma parte del mismo Comité, ha asegurado en la mañana de este martes que los jugadores de la Selección no son "ni vulnerables, ni esenciales". Una crítica que se ha extendido entre diferentes miembros del Comité y que se ha trasladado también a la sociedad.

Cabe recordar que el proceso de vacunación de la Selección no estaba previsto anteriormente. Luis Rubiales, según ha confirmado públicamente el presidente de la RFEF, llevaba dos meses intentando recibir el apoyo de Sanidad para acometer el proceso de vacunación. La respuesta positiva no llegó, pero el pasado viernes el ministro Rodríguez Uribes envió una carta a su compañera Darias para acelerar los trámites para, como finalmente ocurrirá, proceder a la vacunación. "No vacunamos a futbolistas, vacunamos a la Selección", ha defendido Uribes.

Una situación diferente a la de los deportistas olímpicos que representarán a España en Tokio, quienes gracias a la colaboración de CSD, Sanidad, Deportes y Defensa, podrá llevar a todos los representantes olímpicos con la vacuna contra la Covid-19. En este caso, y a diferencia de la Selección, gracias a un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y Pfizer.

La burbuja de la Selección

Los pupilos de Luis Enrique, desde la detección de ese positivo de Busquets, están bajo estrictas medidas de seguridad. La Federación ha reforzado la burbuja y el seleccionador ha optado por convocar a nuevos jugadores, que en los próximos días entrarán de forma individual para evitar cualquier contacto.

Molina, director deportivo de la Selección, ha trasladado su optimismo con la situación que se vive en el seno del equipo. "La situación que estamos viviendo es de tranquilidad y normalidad, una situación que han vivido anteriormente clubes a nivel nacional", ha reconocido en los medios oficiales del equipo.

[Más información - UEFA solo permitirá la entrada a los partidos de España en la Eurocopa con un test negativo]