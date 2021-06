Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "La Selección me ilusiona lo mismo que ir al dentista"

Quedan tres días para que la Selección debute en la Eurocopa. El combinado de Luis Enrique afronta el campeonato sin estar, aparentemente, entre los países favoritos a llevarse la copa y la sensación es que el equipo no ilusiona. Jorge Calabrés participó en La Tribu de A Diario en Radio MARCA y fue sincero con las aspiraciones del combinado nacional.

La Selección no ilusiona

"No me ilusiona nada la Selección, pero es lo que hay. A partir del lunes es mi equipo, pero me ilusiona lo mismo que hacer la declaración de la renta, ir al dentista. A mí esta Selección no me ilusiona y con Luis Enrique... Tampoco me ilusiona y menos con la convocatoria que ha hecho. Creo que faltas jugadores muy importantes y de los mejores de España".

La lista de Luis Enrique

"Con Sergio Ramos, con Jesús Navas, con Iago Aspas, con Sergio Canales... Me cargaría a dos y no pasaría nada. También se podían llevar 26 y Luis Enrique decidió que fueran 24 y ayer como es chulo, chulo dijo que hubiera llevado a 23".

La llamada de Eric García

"¿Albiol, campeón de la Europa League, no tiene más méritos que Eric García? ¿Nacho, un jugador polivalente que puede jugar de lateral derecho, izquierdo y de central, no tiene más méritos?".

¿Y Fernando Pacheco?

"¿Pacheco mejor portero español en La Liga durante años no tiene más méritos que Robert Sánchez, que no lo conocíamos? Que hubo gente que tuvo que buscar quién era cuando se le llamó... Estamos hablando de la selección de España".

Luis Enrique, durante un entrenamiento de España antes de la Eurocopa EFE

Llorente de lateral

"Ir solo con Azpilicueta de lateral derecho y no llevar a Jesús Navas que es el mejor español en esa posición, junto a Carvajal que está lesionado... Y poner a Marcos Llorente de lateral derecho es como poner a un Rolex o un iPhone de posavasos".

La vacuna de la Selección

"La fecha era el día que se daba la lista. La Selección quería vacunarse ese día y se comentó al Ministerio. La diferencia con los Juegos Olímpicos es el COI, un organismo internacional que va a reponer las vacunas. Y Ceferin ha decidido que la UEFA no lo va a hacer y tendría que haber apostado por su torneo y vacunar a sus deportistas".