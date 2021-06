Conor McGregor avisa a Dustin Poirier: "Estoy muy concentrado y motivado"

Los amantes de la UFC y sobre todo la legión de seguidores que tiene en todo el mundo Conor McGregor tienen apuntado el 10 de julio en rojo en sus calendarios. Será ese día cuando se cierre la trilogía con Dustin Poirier, después de que este perdiese ante 'The Notorius' en su primer cara a cara y venciese al irlandés a principios de este año 2021.

La UFC 264 viene fuerte y todo gracias a este McGregor vs. Poirier 3.0 que puede suponer un punto de inflexión sobre todo en la carrera del siempre polémico Conor. El irlandés ha hecho unas primeras valoraciones, destacando que se está tomando muy en serio la pelea, algo que parece que no ocurrió en el segundo combate entre ambos.

Entonces, aunque Conor McGregor mostró un buen tono físico, se le notó que no estaba al cien por cien y, sobre todo, que había descuidado su preparación en las artes marciales mixtas (MMA) pensando tal vez más en un posible combate de boxeo ante Manny Pacquiao.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

"Estoy entrenando muy, muy duro y puedo decir que ya estoy en muy buenas condiciones", ha asegurado 'The Notorius' en declaraciones para Fox Sports. "Vencí a Poirier en la pelea original -en 2014-. Perdí en la revancha. Ahora tenemos la trilogía y he tenido que hacer algunos pequeños ajustes, pero me siento muy, muy confiado. Estoy muy concentrado y motivado", ha sentenciado el irlandés.

Lo que pudo no ser

El tercer enfrentamiento entre Conor McGregor y Dustin Poirier estuvo a punto de no hacerse. Todo por una donación del irlandés a una Fundación de 'The Diamond' que no llegaba y que se había pactado tras el segundo cara a cara entre ambos en el octágono.

El de Lafayette denunció públicamente que McGregor había faltado a su palabra y no había hecho la donación, y esto enfadó mucho a un Conor que aseguró que todo estaba en proceso. Finalmente, el mismísimo Dana White tuvo que intervenir, la donación llegó a destino y los planes para la pelea siguieron su curso. Tanto es así que queda menos de un mes para que se celebre.

McGregor felicita a Poirier por su victoria Twitter (@ufc)

Para que esto sucediese, primero Poirier tuvo que pedir perdón: "Soy un apasionado de mi organización benéfica, como todos ustedes saben. Disparé mi arma públicamente contra un asunto privado entre Conor y mi fundación. Fue mi error, vivimos, aprendemos. Difundir la positividad y hacer el bien es mi objetivo. Siento que he vertido energía negativa y una serie de opiniones personales sobre algo en lo que estoy trabajando muy duro y que da a la gente una razón para animarse y sonreír".

"Me tomaré esto con calma y continuaré peleando en buena lid. Pronto llegará un nuevo objetivo y es GRANDE. Gracias a todos los que están involucrados y a todos los seguidores que creen en nuestra visión. 1-1, el 10 de julio saldaremos cuentas. Emocionado por la trilogía con McGregor", afirmó el luchador estadounidense para enterrar el hacha de guerra.

[Más información - Dana White tiene razón: por qué la UFC no debe meterse en peleas de boxeo y youtubers]