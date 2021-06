Ibrahimovic y un futuro en duda: se plantea la posibilidad de operación

Las noticias que llegan sobre el estado de Zlatan Ibrahimovic han hecho saltar las alarmas. El delantero se quedó fuera de la Eurocopa después de sufrir un traumatismo de esguince en la rodilla, tal y como rezaba el parte médico emitido sobre la lesión del gigante sueco.

La selección de Suecia se quedó así sin su delantero estrella, quien había regresado a los planes de su combinado nacional después de un tiempo fuera. El contratiempo en su rodilla dejó a 'Ibra' sin poder estar presente en el campeonato continental, pero ahora preocupa más su futuro.

Según publica La Gazzetta dello Sport, la rodilla izquierda del delantero sueco no mejora. En un primer momento, se optó por un tratamiento conservador, pero después de seis semanas, no hay avances significativos y ya se habla de un posible paso por quirófano.

Zlatan Ibrahimovic, en rueda de prensa con la selección de Suecia Reuters

La lesión en su rodilla izquierda le impidió terminar la temporada con el Milan en la Serie A y desde entonces los problemas continúan a la orden del día. La articulación maltrecha sigue inflamada y las opciones de tener que someterse a una artroscopia aumentan.

Esto se había descartado en primera instancia para no alargar el tiempo de recuperación. El tratamiento conservador estaba indicado, si todo evolucionaba bien, para poder comenzar la temporada 2021/2022 en plenas condiciones. Pero Zlatan Ibrahimovic ha sufrido este revés.

Según el medio italiano anteriormente citado, la decisión definitiva sobre el paso por quirófano para llevar a cabo la artroscopia todavía no está tomada, pero si la rodilla le sigue sin responder, la opción de la cirugía es la mejor para Ibrahimovic, quien en octubre cumple 40 años.

Retirada en el horizonte

La posibilidad de la retirada comienza a sobrevolar, pero nadie quiere que un jugador como 'Ibra', carismático como pocos en el planeta fútbol, deba colgar las botas por una lesión y por una posible mala decisión en el proceso de recuperación. Las cartas están sobre la mesa y ahora llega el momento de elegir la mejor opción para que tarde o temprano, el sueco pueda volver a vestirse de corto y se retire cuando él lo decida, no que una lesión le obligue a decir adiós.

Hace tan solo una semana, en el mismo medio italiano, Ibrahimovic ya habló sobre su edad: "Debería ser más realista, pero no puedo. Siempre voy al máximo". En esta entrevista, también dejó muestras de su enorme personalidad: "Me gusta ser egoísta. Hay muchos reyes, pero Dios solo hay uno y soy yo. Pero sin mis compañeros no voy a ningún lado, eso lo sé".

