Ibrahimovic: "Hay muchos reyes, pero Dios solo hay uno y soy yo"

Zlatan Ibrahimovic es uno de los personajes más singulares del fútbol de la última década. Si bien en octubre cumplirá 40 años, el gigante sueco no cambia su peculiar forma de ser y así ha vuelto a quedar demostrado en su última entrevista. La Gazzetta dello Sport habla con el delantero del Milan, que vuelve a dejar frases imperdibles.

A Ibra le preguntaron por Donnarumma, la promesa del Milan que este verano cambiará de aires: "Creció en Milán, podría ser portero del equipo durante 20 años. Bueno, 20 quizá no porque no es Ibra... Pero es el mejor del mundo. Podría haber sido como Maldini. ¿Cuánto vale Maldini? No hay medida. No sé si Gigio se va o no, pero se necesitan dos para bailar un tango. Le diría que se quede en Milán hasta que se retire".

Otro del que le preguntaron y al que conoce bien es Mourinho, que entrenará a la Roma: "Es un gran desafío. Le pasará como a mí, llega a un club que no es favorito y no está acostumbrado. Por esa razón será bonito. Luego, Mou es un personaje, todo lo que dice da la vuelta al mundo. Para la Serie A es una buena señal".

Zlatan Ibrahimovic, en rueda de prensa con la selección de Suecia Reuters

El resto de la entrevista ya es casi una retahila de frases que definen a Ibra tal y como es:

Calendario: "Cuando un jugador no juega, se enfada. Si juega demasiado, dice que es mucho. Cuando sale el sol hace calor y cuando no hay sol, porque no hay sol... Necesitamos equilibrio"

Su edad: "Debería ser más realista, pero no puedo. Siempre voy al máximo"

No se cansa de ganar: "¿Qué es demasiado? Cada uno tiene un valor y depende de cuanto necesites al jugador. El valor lo da el mercado. Es como la bolsa".

Mirada hacia dentro: "Me gusta ser egoísta. Hay muchos reyes, pero Dios solo hay uno y soy yo. Pero sin mis compañeros no voy a ningún lado, eso lo sé".

Cabreos: "Me enfado cada día. No está mal, es una forma de demostrar cuando te importa lo que haces"

Ser él mismo: "A veces se necesita algo de autodefensa. No comparto mi vida privada con los demás. Me hace sonreír quien se cree que es perfecto... Lo perfecto no existe y cuando el se cree perfecto lo entiende, no sabes que golpe se lleva..."

El deporte rey: "El fútbol me ha permitido viajar, conocer gente y diferentes culturas. Me dio la vida que tengo. ¿Qué le he dado yo? El delantero más completo del mundo"