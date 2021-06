El Milan vuelve a poner el ojo en el Real Madrid para el mercado de fichajes con cinco peticiones

El AC Milan y el Real Madrid han hecho muy buenas migas en los últimos periodos de traspasos. El club blanco ha encontrado en un club amigo un equipo para dar salida a algunos de sus futbolistas, los cuales se han mostrado muy orgullosos de seguir creciendo una entidad histórica como la milanista.

Por ello, movimientos como los de Theo Hernández han terminado siendo satisfactorios para los dos equipos. Los blancos encontraban acomodo para sus jugadores sobrantes o que no tenían hueco en su plantilla y el Milan iba haciendo un equipo cada año más competitivo para ir cumpliendo sus objetivos temporada tras temporada.

Con esas incorporaciones, los rossoneri han conseguido volver a Europa, primero con la Europa League y este curso con la clasificación para la Champions. En este objetivo ha jugado un papel fundamental Theo, que llegó a San Siro por un precio cercano a los 20 millones de euros.

Theo Hernández celebra un gol con el AC Milan REUTERS

Sin embargo, no ha sido el único jugador relacionado con el Real Madrid que ha ayudado al conjunto italiano este curso. La cesión de Brahim ha sido muy provechosa para los milanistas que han encontrado un socio perfecto para jugadores como Ibrahimovic o Ante Rebic. El malagueño, un talento joven y todavía sin gran experiencia en la élite, ha cuajado una temporada sensacional en Milán, la cual le podría valer un regreso a la capital de España.

Si eso no ocurriera, el Milan ya se ofrece para ser la nueva casa de Brahim un curso más. Tal y como informan desde Italia, los equipos que entrena Stefano Pioli ya le habría dicho al Real Madrid que quieren la cesión de Brahim Díaz por otra temporada más. Por lo tanto, si Carlo Ancelotti no ve clara la incorporación del joven jugador este verano, no sería complicado buscarle un acomodo que satisfaga a ambas partes.

Los buenos resultados obtenidos con Brahim y Theo Hernández estos años han provocado que en Milán se hayan vuelto a fijar en el Real Madrid para seguir cultivando esa buena relación veraniega con más fichajes y es que hasta cuatro futbolistas del equipo blanco interesan a los de San Siro. Eso sin contar con una repetición de la cesión de Brahim.

Brahim Díaz

Los nuevos deseos

Según apunta el Corriere dello Sport, el Milan quiere pescar en la operación salida del Real Madrid y reforzar así todas sus líneas de cara a una temporada en la que regresarán a jugar la máxima competición continental y en la que quieren pelear por la Serie A después de la caída de la Juventus y de las debilidades que está sufriendo el actual campeón, el Inter.

Para reforzar la defensa, Pioli quiere a Álvaro Odriozola, que con las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez ha terminado teniendo más protagonismo de lo esperado este curso. No obstante, con el madrileño recuperado y con la reciente renovación del jugador de Curtis, además de la existencia en la plantilla de futbolistas como Nacho o Militao que pueden caer al lateral derecho, su hueco real es bastante pequeño. Por ello, el Real Madrid no vería con malos ojos una salida del exjugador de la Real Sociedad que nunca ha terminado de cuajar.

Alvaro Odriozola, presionado por Manu Trigueros REUTERS

En el centro del campo, el Milan se ha interesado por otro futbolista sin demasiado espacio. Se trata de Dani Ceballos, que ha pasado los dos últimos años cedido en el Arsenal. El andaluz ya ha dejado claro que no quiere más cesiones y el Real Madrid debe tomar una decisión por él, o le da un hueco en la plantilla, o tendrá que comenzar una nueva etapa en otro club, pero traspasado. Milán podría ser su destino.

Y por último, los italianos quieren reforzar la punta del ataque y para ello han puesto sus ojos en dos jugadores que tampoco cuentan mucho para el Real Madrid. El Milan se debate entre Mariano y Jovic para reforzar su línea atacante. El hispano-dominicano ya ha estado más veces en su radar, mientras que Jovic podría reencontrarse con su excompañero Rebic, con quien formó una pareja temible en el Eintracht de Frankfurt. Muchos nombres y dos equipos que pueden hacer buenas migas este verano.

[Más información: Brahim Díaz, entre el escaparate de la selección española y las salidas en el Real Madrid]