El mensaje de Sergio Ramos a la Selección antes del debut en la Eurocopa ante Suecia

Rencillas fuera. Ese es el resumen de la publicación que ha hecho Sergio Ramos en sus redes sociales en la previa del partido de debut para la Selección en la Eurocopa. España juega este lunes ante Suecia sin su capitán, pero el todavía jugador del Real Madrid ha mandado un mensaje a sus compañeros mostrándoles su ánimo y dejando claro que va a empujar como un aficionado más desde su casa al equipo que entrena Luis Enrique.

"¡Vamos, España! Todo mi apoyo y ánimo para mis compañeros de la Selección en su estreno en la Eurocopa", se puede leer en la publicación en la que está montado encima de una bicicleta eléctrica personalizada con su número en la Selección y el escudo del combinado nacional. En la imagen se ve a un Sergio Ramos sonriente y sin ningún problema físico aparente, los que supuestamente provocaron su no convocatoria con el equipo nacional.

El también capitán merengue no ha dejado ninguna duda de que no va a seguir al combinado español por el hecho de que Luis Enrique no haya querido contar con él para el torneo. Más allá de eso, ha hecho público este apoyo para que todo el mundo compruebe que sigue enchufado y que lo único desea es que a España le va bien. Ramos quiere regresar a la Selección en cuanto esté al cien por cien físicamente y aspira a seguir siendo el capitán durante más años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos conoció que no iba a estar en la lista en la noche previa a que el seleccionador la hiciera pública, así como que Luis Enrique iba a llevar a 24 jugadores y no completaría la convocatoria con las fichas extras que permitía la UEFA para este torneo. Aún con 21 días por delante, el seleccionador no optaba porque estuviera entre los convocados aunque solo fuera para intentar llegar. Esto fue un mazazo psicológico para un jugador que no está teniendo su 2021 ideal.

El de Camas también había demostrado durante todo este proceso su compromiso con el equipo nacional, además de la emoción que le generaba liderar a esta camada en la Eurocopa. Seguir sumando internacionalidades a la vez que intentaba llevar lo más lejos posible al equipo nacional, con el que consiguió dos torneos continentales y un Mundial. Nadie ponía en duda su presencia en el torneo hasta que el mismo seleccionador decididó dejarle fuera.

Año maldito

Sergio Ramos no se imaginaba que 2021 iba a ser su año maldito. El central y capitán del Real Madrid buscaba una posición de fuerza para renovar al alza su contrato con el club blanco y era la mano derecha de Luis Enrique en la Selección. De hecho, el defensa iba más allá y quería incluso estar en los JJOO de Tokio representando a España. Solo cinco meses después, se encuentra sin renovar con el conjunto blanco y fuera de la Eurocopa tras la traición del seleccionador.

[Más información: Pau Torres: "Si la gente no nos conoce a los jugadores de la Selección, es que no se preocupa por nosotros"]