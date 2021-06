United y City, atentos a Sergio Ramos: el otro derbi de Mánchester

Los grandes de Europa siguen atentos a la situación entre Sergio Ramos y el Real Madrid. El capitán blanco acaba contrato este 30 de junio y todavía no ha renovado. Ante este escenario, algunos de los equipos más top del Viejo Continente esperan el desenlace del culebrón y es que si no prolonga su contrato, saldrá rumbo a una nueva aventura.

A sus 35 años, Ramos continúa siendo uno de los mejores centrales del planeta fútbol. Es por eso por lo que su futuro mantiene pendiente a media Europa. En Inglaterra hablan de su posible llegada a la Premier League. Y no a cualquier club, sino a uno de los dos equipos de Mánchester.

Daily Mail recoge que tanto United como City siguen la pista de Sergio Ramos. Y no solo eso, que si no renueva, ambos intentarán conseguir el 'sí, quiero' del de Camas. El Manchester United también sigue la pista a un Raphaël Varane que parece tener pie y medio fuera del Santiago Bernabéu. El francés acaba contrato en 2022, pero antes de dejarle irse libre, el Real Madrid prefiere venderle este verano.

Sergio Ramos y Varane saltan para impedir que un jugador del Moenchengladbach se lleve el balón REUTERS

En cuanto al Manchester City, desde ESPN ya informaron de la oferta que le pondrían sobre la mesa a Ramos si quedaba libre: dos años en la Premier y la opción de quedarse más tiempo ahí o emprender un desafío en la MLS, en el New York City -así lo contó Rodrigo Fáez en El Bunker CF-.

Conversación pendiente

Durante su presentación, Ancelotti no quiso hablar del 'caso Ramos' y se limitó a decir que en los días siguientes hablaría con el club para aclarar la situación: "El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones y lo va a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Ramos, he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días".

Sergio Ramos, durante un partido de esta temporada con el Real Madrid REUTERS

"No me imagino un Madrid sin Ancelotti, pero ha pasado. El regreso fue muy rápido y no he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Conozco bien a los jugadores. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos. Lo que será el futuro, lo vamos a plantear en los próximos días porque no hemos tenido tiempo", afirmó el técnico italiano.

"Ramos es un jugador muy importante para el Madrid. Lo ha sido en todos los éxitos que ha tenido el club. Vamos a hablar con el jugador. Sé que está tratando su renovación, pero no conozco los detalles. Cuando los conozca, podré decir algo más", agregó Ancelotti sobre la situación del zaguero.

