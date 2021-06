El mensaje de Sergio Ramos a Lucas Vázquez que desata los rumores sobre su renovación

Lucas Vázquez se convirtió en el último jugador del Real Madrid en ampliar oficialmente su contrato. El canterano, que ha firmado una temporada más que positiva, recibió ofertas para salir del conjunto merengue y la falta de acuerdo llegó a situarle lejos de la capital. Sin embargo, acabó alargando su vinculación hasta 2024 como quería desde un principio. Una situación muy diferente a la de Sergio Ramos, que justo ha lanzado un mensaje al de Curtis.

El jugador de Camas, vía redes sociales, ha celebrado al renovación de su compañero Lucas de una manera muy especial. Y es que, más allá de darle la "enhorabuena" por el merecimiento, Ramos ha acompañado su felicitación con una indirecta al Real Madrid. "Hala Madrid forever", concretamente. Un mensaje que no ha pasado desapercibido y que parece un guiño a la entidad merengue.

Otros jugadores del primer equipo también han escrito en la publicación de Lucas. Y de gran relevancia, como el caso de Marcelo y su "qué alegría, Luqui". El brasileño, cuyo futuro también está en el aire, no ha dudado en trasladarle su cariño. Sin embargo, el hecho de que haya sido Sergio Ramos, teniendo en cuenta su situación, es muy diferente a cualquiera.

El capitán del Real Madrid, como le pasaba a Lucas hasta hace unas semanas, acaba contrato este mismo verano. El próximo mes ya será libre para fichar por cualquier club y, hasta el momento, no hay noticias de una renovación con el conjunto blanco. La entidad que preside Florentino Pérez ya le realizó una oferta y, desde entonces, no ha habido ningún movimiento tajante del central sevillano.

El tiempo corre y tanto Lucas como Modric, que acababan contrato este verano, han ampliado sus respectivas vinculaciones. Incluso jugadores como Nacho, cuyo fin de contrato estaba en 2022, procederán a ampliar su estancia en la capital tras esta última campaña. Pero en el caso de Ramos aún no hay información al respecto.

El mensaje de Sergio Ramos a Lucas Vázquez

La duda de Ancelotti

Por ello, las próximas semanas son definitivas. El nuevo entrenador, Carlo Ancelotti, está más cerca de conocer si puede contar con Ramos o no en esta segunda etapa. En su presentación con el conjunto merengue, de hecho, confirmó que no conocía todos los detalles.

"El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones y lo va a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Ramos, he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. No me imagino un Madrid sin Ancelotti, pero ha pasado. El regreso fue muy rápido y no he tenido tiempo de hablar de la plantilla", espetó.

"Conozco bien a los jugadores. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos. Lo que será el futuro, lo vamos a plantear en los próximos días porque no hemos tenido tiempo". Ese tiempo se sigue agotando, los rumores siguen creciendo y comentarios como los de Sergio Ramos no hacen más que aumentar las cábalas.

