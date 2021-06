Sergio Ramos no está descartado para los Juegos Olímpicos: "Hablaremos"

Sergio Ramos aún tiene opciones de ir a los Juegos Olímpicos. Así se desprende de las declaraciones de Luis de la Fuente, seleccionador sub21 de España y que dirigirá al equipo que lleve el país a la próxima cita de Tokio 2021. El entrenador, al poco de la derrota de la Selección ante Portugal en el Europeo sub21, aseguró que en los próximos días darán más información sobre la lista de 18 que tiene que confirmar.

De la Fuente, respecto a Sergio Ramos, evitó descartarle para el torneo. "De Ramos hablaremos, dejadme que descanse un poquito. Estaremos en breve hablando de los Juegos y daremos todas las explicaciones", aseguró en declaraciones a El Partidazo de Cope. El entrenador no negó la posibilidad de que el camero fuera convocado y dejó la decisión final para los próximos días.

Según el técnico, la derrota en el Europeo no tiene ninguna influencia en la lista que tenga que dar para los Juegos Olímpicos, sino todo lo contrario. Para De la Fuente, la eliminación en semifinales contra Portugal refuerza la idea de juego y proyecto que tiene en el combinado nacional.

🇪🇸 Luis de la Fuente, seleccionador de la @SeFutbol Sub21, en @partidazocope



🗣️ "Estoy tranquilo con el grupo, con trabajo se van a conseguir las cosas"



🔥 ¿@SergioRamos en los JJ. OO? "Ya hablaremos, dejadme que descanse un poco antes"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/RJMzH5y24U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 3, 2021

"No. Refuerza mi convicción en seguir trabajando de la misma manera, con la apuesta clara por una idea y un método. Una idea reconocible de fútbol. Se puede mejorar -en ataque- porque los futbolistas que tenemos son buenos y que tienen capacidad para hacerlo, estoy tranquilo porque sé que con trabajo y con convencimiento de hacer así las cosas, ese aspecto se va a mejorar", ha relatado en el programa de Cope.

Por lo tanto, Sergio Ramos aún tiene la opción de jugar con España este verano. El todavía central del Real Madrid se convirtió en la gran ausencia de la Selección en la lista de Luis Enrique. El seleccionador le dejó fuera de la lista para la Eurocopa e hizo historia al no incluir a ningún jugador merengue en la convocatoria nacional para un gran torneo.

La baja de Ramos llamó la atención. Especialmente al camero, que había trabajado de forma individual para llegar en condiciones óptimas. Sin embargo, Luis Enrique achacó a su falta de rodaje su no convocatoria. Unas explicaciones que no se volverán a producir, pues el entrenador de la Absoluta ha zanjado el caso y no se pronunciará en sus próximas comparecencias.

La opción de Asensio

Marco Asensio publicó hace unos días una imagen vacunándose. Un procedimiento que están siguiendo todos los deportistas españoles que tengan opciones de acudir a los Juegos Olímpicos. El jugador del Real Madrid, también ausente en la lista de Luis Enrique, está en la prelista y tiene opciones de acudir a la cita olímpica.

"Toda la gente que se ha ido vacunando son jugadores que están en una prelista que tuvimos que dar bastante numerosa. Se han tenido que vacunar y tienen posibilidades, evidentemente", explicó Luis de la Fuente en el programa radiofónico.

[Más información - La mala suerte y un penalti robado dejan a España fuera del Europeo sub21]