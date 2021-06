Luis de la Fuente: "El penalti sobre Brahim ha sido clarísimo"

No ha sido un fracaso para Luis de la Fuente caer eliminado este jueves del Europeo sub21. Tampoco ha querido justificar la derrota de España ante Portugal con la suerte, ni con las decisiones arbtirales, aunque tiene claro que fue un penalti sobre Brahim Díaz "clarísimo". El seleccionador ha explicado en rueda de prensa que, por encima de todo, hay que poner en valor a este grupo y remarca que "el futuro del fútbol español está garantizado".

Los jugadores y el penalti

"Les he felicitado, les he dicho que me siento orgulloso del trabajo que han hecho. Para mi es un orgullo poder dirigirles. Creo que el futuro del fútbol español está garantizado. Tenemos generaciones muy buenas. Con respecto al penalti. Ha sido clarísimo"

VAR

"Por supuesto, todo lo que ayude a que no se produzcan estas situaciones, es bienvenido. Soy defensor del VAR. Es curioso que hace dos años hubiera y este año no. Parece que lo quiero justificar todo con esto y no".

EN DIRECTO | Rueda de prensa del Seleccionador nacional Sub-21 tras disputar las semifinales del #U21EURO.#U21EURO https://t.co/z0FXcQrhC9 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 3, 2021

Resultado

"Creo que en el primer tiempo ha sido un partido descontrolado. Los dos equipos teníamos miedo a no llevar la iniciativa. En la segunda parte hemos salido más ambiciosos. Cuando no se tiene ese acierto, no vamos a echarle la culpa a la suerte, esos pequeños detalles marcan la diferencia".

Cambio de Bryan

"Entendí que el partido estaba en las bandas. No estaba mal físicamente, fue un cambio táctico. Pretendíamos conseguir algo más de frescura".

Descanso

"Ya estoy pensando en lo que nos viene ahora, que son los Juegos Olímpicos. Vamos a terminar la concentración como corresponde. Voy a terminar con toda la entereza que me tienen que exigir y estar con ellos hasta el final. Después, ya estamos trabajando con los Juegos. Siempre dije que tras el Europeo hablaría de los Juegos".

Cuenca

"Arropado seguro, este grupo es una familia, pero Jorge no tiene culpa de nada, ha sido un rebote extraño y no tiene ninguna culpa. Ha tenido un gran comportamiento y mucha progresión en su carrera, para todos".

Nivel de exigencia

"No hay que dejar nunca de intentar ganar y está bien esa ambición y punto de mejora constante. Así se produce el crecimiento y hay que valorar lo que se consigue, pero un equipo que da todo no ganará, pero no sale derrotado nunca. Entiendo que hay tristeza o pena por no conseguir el objetivo, pero no estoy decepcionado con el equipo porque sé lo que cuesta. Además, cuando ganas mucho estás más cerca de la derrota que de conseguir las victorias. Hay que poner en valor el fútbol español y reconocer que el futuro está garantizado. Otros equipos se han quedado en el camino y no están a estas alturas del campeonato".

[Más información: La mala suerte y un penalti robado dejan a España fuera del Europeo sub21]