Yeremi Pino: "Me dicen el bebé del grupo, pero tengo la confianza por las nubes"

Yeremi Pino (Las Palmas, 2001) ha pasado de jugar en Tercera División con el Villarreal C a ser titular en una final de Europa League. El canario de 18 años es uno de los hombres de moda en todo el continente por su buena actuación en ese encuentro que pasará a la historia del club castellonense. Durante todo el año se ha ido ganando la confianza de Unai Emery, cuestión que hizo que Luis de la Fuente y su equipo le siguieran muy de cerca para el Europeo sub21 que España afronta ahora su fase final.

Ya fue a la primera fase, aunque su llegada se produjo cuando Mateu Morey se lesionaba gravemente. Tuvo minutos en esos tres partidos que España afrontó en el mes de abril ayudando al equipo nacional para clasificarse para estos cuartos de final que este lunes jugarán frente a Croacia (18:00 horas). Su estado de forma no puede ser mejor después de que el de Las Palmas disputara este miércoles la gran final del segundo máximo torneo continental.

Se convirtió en el jugador más jóven de la historia de la competición en ser titular en una final y no es casualidad. Los siete goles que ha marcado a lo largo de este año demuestran que el trabajo que se hace en la cantera del Villarreal es una labor que da sus frutos. Yeremi es una promesa del fútbol mundial y tiene el foco de toda Europa ahora mismo. Con el desparpajo de las grandes estrellas que han salido de las islas españolas, ahora quiere convertirse en un estandarte de la sub21.

Yeremi Pino, durante la final de la Europa League frente al Manchester United REUTERS

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el canario a 24 horas de jugar este partido. Con la moral por las nubes, se ve incluso como titular en este encuentro tan trascendental. Sin poder disfrutar mucho de la fiesta de Villarreal, pero con la alegría de su primer título como profesional, ya solo piensa en ayudar a revalidar el torneo que ganó 'La Rojita' en 2019. Yeremi Pino está preparado para el reto que se presenta esta semana para la sub21.

¿Cómo fue la fiesta tras la Europa League?

Bien, muy bien. Me perdí la fiesta gorda, pero en el vestuario bien. No lo puedo describir con palabras. Familiares, amigos... Fue una locura.

Llegó a la selección sustituyendo a un jugador y ahora puede acabar siendo titular en una fase final con 18 años.

Ojalá. Hay muchos jugadores muy buenos aquí. Admiro mucho a Brahím, siempre ha sido un referente. Cuando vine la primera vez, le pedí la camiseta. Jugar con quién sea será un orgullo.

¿Tiene un juego parecido al de Brahim?

Sí. Me gusta su manera de jugar. Me identifico con su desparpajo, su descaro... Tener personalidad y encarar...

Llega en un momento de forma espectacular, para Luis es una bendición que haya llegado con el título bajo el brazo.

Yo estoy para lo que él me pida. Está claro que si me pone titular, la confianza la tengo ahora mismo por las nubes. Jugar contra el United como titular es un paso enorme, una final de Europa League siendo tan joven.

Cuando llegué la primera vez estaba más cortado y vergonzoso. Ahora mismo soy el 'bebé', como me dicen aquí

¿Cómo es esa relación con Luis?

Es muy cercano. La verdad es que se comportan todos conmigo muy bien desde que llegué.

Tanto él como Unai Emery le están dando un salto de calidad a su carrera.

La verdad es que Unai es un crack. Me ha dado la oportunidad desde el primer día y he intentado responder lo mejor posible. Ahora Luis confiando en mí, la verdad es que tengo motivos para estar muy contento.

El objetivo de esta Selección es revalidar el título, ¿hay nivel y motivación para hacerlo?

Sí, sí. La verdad es que hay un grupo muy bueno. Hay una mezcla de gente joven y con experiencia... Hay un 'remix' de todo que puede dar mucho. Hay gente consagrada en Segunda como Puado. Tenemos todas las facetas de un equipo.

A pesar de los cambios, Luis de la Fuente siempre destaca la idea de grupo, de familia, ¿cómo es ese ambiente?

Quien viene nuevo, lo acogemos rápido y lo hacemos uno más lo más rápido posible. Llegas aquí y en una semana te juegas la vida. Intentas que los nuevos estén cómodos. El vestuario mejor ahora. Cuando llegué la primera vez estaba más cortado y vergonzoso. Hay mucho buen rollo. Ahora mismo soy el 'bebé', como me dicen aquí.

Yeremi Pino, durante un entrenamiento con la selección sub21 RFEF

Croacia, rival con varias individualidades que destacan en el fútbol profesional ya, ¿qué temen de este equipo?

Los jugadores físicamente son muy buenos. Jugué contra el Dinamo de Zagreb en Europa League y había jugadores como Majer que es muy bueno. Tenemos que jugar como nosotros sabemos, tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener el balón, ser descarados arriba, ser un bloque sólido y aprovechar las oportunidades que tengamos.

¿Es un jugador que ve mucho fútbol?

No veo muchos partidos de La Liga, pero me gusta ver partidos de Champions y de Selecciones. Con el Dinamo he aportado mi granito de arena a Luis.

Se perdió el Mundial sub17 por un problema en el ojo, imagino que será un poco más especial esta cita.

Pensé que se me acababa el fútbol ya. Dije: ¿ahora qué hago yo? Estuve bajo de moral un tiempo. Lo bueno de caerse es que te puedes levantar mucho más fuerte. No me tomo esto como una revancha, pero sí con mucha ilusión. Sé lo que me puedo perder y ahora lo valoro mucho más.

Después de esta temporada, hablan de una de las mejores promesas de España, ¿le preocupa algo ya su futuro?

Sinceramente, estoy muy tranquilo. Quiero ganar el Europeo y ya lo que pase individualmente, me da igual. Hemos hecho una ronda muy buena y eso es lo importante. Lo que opinen de mi, es bueno siempre que hablen bien, pero lo importante es ganar.

