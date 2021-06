Luis de la Fuente: "Necesitamos un poco más de mordiente"

Siempre el siguiente partido es el más importante, pero lo de este jueves es toda una semifinal. España está a un pasos de la gran final del Europeo sub21 y Luis de la Fuente lo sabe. El técnico riojano que lidera a 'La Rojita' no ha tenido dudas en incidir que confía en este grupo para poder afrontar esta cita. Con alguna baja de peso como la de Hugo Guillamón, los jóvenes españoles llegan con el autoestima por las nubes gracias al triunfo épico frente a Croacia, tal y como ha quedado claro en la rueda de prensa del seleccionador.

Jugadores portugueses

"Las individualidades no me preocupan tanto. Me preocupa que vamos a tener un equipo muy parecido a nosotros".

Estado del equipo

"Están todos bien, solo tenemos la baja de Guillamón. Hemos preparado los penaltis".

Partido

"Lo que pensamos es que mañana puede haber un partido muy abierto. Nos vamos a enfrentar a un equipo de un perfil muy similar. Nos enfrentamos a un equipo que le gusta tener el balón. Eso nos va a condicionar en cuanto a que la iniciativa habrá que pelearla. Somos fieles a la idea que tenemos. Podemos modificar los jugadores, para hacer diferente el desarrollo del sistema, pero nuestro estilo no cambia".

Luis de la Fuente: "Portugal es un gran equipo. Tiene muy buenas individualidades, pero lo que más preocupa es el trabajo en conjunto que tiene toda la selección".



️ "Vamos a tener enfrente a un equipo muy parecido a nosotros".#U21EURO pic.twitter.com/3eGi8b7h4z — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 2, 2021

Seguridad defensiva

"Yo creo que eso nos hace fuertes a la hora de generar juego siendo fuertes en defensa. Pero siempre nos caracterizamos por tener la iniciativa con el balón. Somos muy solidarios, con unos mecanismos defensivos desarrollados".

Último partido perdido

"Contra Italia hace 17 partidos".

Asensio vacunado

"Marco es un chico muy precavido y entiendo que se haya vacunado como cualquier otra persona".

Profundidad

"Yo creo que sí que tenemos profundidad. Tenemos extremos que explotan esa faceta. Los extremos como Brahim, Bryan, Cucurella y Yeremi elaboran mucho. Nos está faltanado finalización, esa contundencia en los metros finales del campo. Necesitamos un poco más de mordiente. Estoy seguro de que el equipo en los momentos decisivos lo va a dar".

Portugal, más fácil

"Yo creo que va a ser un partido muy abierto. El mensaje que quiero lanzar es que tenemos que ser nosotros mismos. Hemos tenido personalidad para intentar buscar nuestro camino con nuestras condiciones. Lógicamente, tenemos que conocer al rival. Hay que minimizar las ocasiones que tengan. Queremos hacerlo siendo dominadores. El equipo está convencido de nuestras fortalezas".

No sufrir tanto

"Es un gustazo tener que sufrir dirigiendo a este equipo. Sí que les he hablado de la similitud que tuvo el partido de Croacia con el de Polonia. Aquel partido era trascendental y es bueno aprender a sufrir. Los objetivos y los resultados se obtienen a través de la superación. Aquel equipo los tenía, este también. Cuando te enfrentas a un equipo como Portugal, el sufrimiento está garantizado".

No han perdido

"Yo creo que siempre es importante llegar con esas credenciales. De igual manera que nosotros miramos los números de los rivales, estoy seguro de que ellos también. Ya sabes que el haber sido el equipo menos goleado, con un gol que te metan, se puede acabar el partido y eso no vale de nada. Nos van a obligar a hacer goles, va a ser un partido de goles. Los números volarán, esperemos que los cambios se modifiquen en nuestro favor".

Mingueza

"Sí que es verdad que he jugado partidos muy exigentes. También hay otros compañeros que han jugado finales de Copa del Rey. Creo que somos un equipo experimentado en ese sentido. Es vital manejar los nervios, la presión y la tensión del público. Los que no tienen esa experiencia, intentaremos ayudarles".

Manu García

"Eso lo tiene que ver más el míster. Yo intento mantener la posesión, dar un poco de profundidad a los compañeros. Ante un equipo como Portugal que le gusta tener la posesión, va a ser una batalla para ver quién lleva la iniciativa".

[Más información: Álvaro Fernández: "Pico a Puado y a Fer Niño diciéndoles que Mbappé no me metía ni una"]