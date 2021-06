Pau Torres: "Tengo contrato con el Villarreal, ese es mi futuro"

Pau Torres viene de ganar la Europa League con el Villarreal y ahora le toca defender el escudo de España en la Eurocopa. Sobre ello ha hablado en rueda de prensa este miércoles, además de sobre la ausencia de Sergio Ramos y de esos rumores que le unen con algunos de los clubes más importantes del continente, entre ellos el Real Madrid.

¿Mayor presión para los centrales sin Ramos?

"Presión ninguna. Todos los compañeros que estamos aquí rendimos a alto nivel en nuestros clubes y estamos capacitados para jugar cuando el míster decida. Siempre busca lo mejor para el equipo".

¿Echará de menos a Sergio Ramos?

"Tenemos que tirar del carro todos, los jóvenes, los veteranos, los que juegan y los que no. Sergio Busquets es un referente porque es campeón de todo y por su veteranía, igual que Koke y Jordi Alba. Son nuestros referentes y todos los jóvenes que estamos aspiramos a estar mucho tiempo en la Selección y ser uno de esos veteranos".

Competencia con Laporte

"La competencia hace que seamos mejores. El míster llama a los que cree que están mejor para rendir desde el minuto uno. En la Selección vienes a competir con los mejores en tu sitio y a dar lo mejor para todos".

¿Algún consejo Raúl Albiol?

"Me ha dicho que disfrute de todos los momentos, que sea yo mismo, que estoy capacitado para hacerlo bien. Agradezco el día a día que he pasado con Raúl, tiene mucha experiencia en fases finales como ésta. Espero seguir jugando con él en el futuro".

Suena para importantes equipos de Europa

"Tengo contrato con el Villarreal. Acabamos de ganar un título europeo y hemos demostrado que podemos competir con cualquier y tenemos la Champions por delante. Ese es mi futuro".

Rumores con el Real Madrid

"Esos rumores que están ahí significan que el trabajo está siendo bueno, tanto el mío como el de mi club. Por esa parte estoy tranquilo, mi club me quiere y voy a jugar esta Eurocopa con España y quiero hacer un buen papel y ayudar a la Selección".

¿Cómo ve a Aymeric Laporte?

"Es un central que se caracteriza con el juego de la Selección. Juega con Guardiola en un club que trata bien el balón y con una filosofía de juego como la que jugamos aquí porque saca muy bien el balón desde atrás".

¿Ve a España campeona de Europa?

"Sí, somos una Selección candidata a ganar todo lo que se nos ponga por delante, vamos a salir a ganar. Vengo de ganar la Europa League y no habría mejor manera de acabar la temporada que ganar con España la Eurocopa".

Gerard Moreno

"Tengo la suerte de jugar con Gerard cada semana. Ha sido el máximo goleador español otra vez, marca 30 goles en todas las competiciones. Viene a la Selección a aportar goles y hará lo que le pida el míster y nos ayudará a llegar lejos".

Conversaciones con De Gea tras la final de la Europa League

"Hablamos allí tras la final y ahora cuando nos hemos visto de nuevo. David es fuerte de mente y esto no le va a afectar. La final ya se terminó. Le he animado y le he dicho que esté tranquilo que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano. Eso sería una gran alegría para todos".

Teórico once de gala

"Venimos 24 jugadores y todos estamos capacitados para salir titulares en cualquier partido. Los once que elija el seleccionador tendrán que estar a la altura, el resto que no salga de principio está capacitado para jugar cuando se le necesite. Todos vamos con la misma idea y no me preocupa los once que elija el míster".

Opinión sobre Eric García

"Eric es un chico muy tranquilo para la edad que tiene, viene de un gran club como el City y ahora ha fichado por Barça. Está capacitado para jugar con la Selección y tiene unas condiciones ideales para jugar con el estilo de la Selección".

Laporte y Eric García, sin minutos

"Si el míster ha hecho esta convocatoria es porque cree que los que estamos aquí podemos afrontar la Eurocopa con plenas garantías".

