Sergio Ramos 'desaparece' del Real Madrid 2021/2022

El Real Madrid ha presentado su nueva camiseta y a todos ha llamado la atención lo mismo: Sergio Ramos no aparece en ninguna de las imágenes de la presentación. El capitán, que acaba contrato a final del mes de junio con el club blanco, es la ausencia destacada en el momento en el que se da el pistoletazo de salida para la temporada 2021/2022.

Con su futuro en el aire, Sergio Ramos no se ha puesto todavía la nueva camiseta como sí han hecho la mayoría de sus compañeros. La equipación del camero sí se puede adquirir en la tienda online del Real Madrid, pero su ausencia en la presentación es cuanto menos llamativa.

Ramos es un habitual en este tipo de actos. Basta echar un vistazo a las presentaciones de las camisetas de las últimas temporadas para comprobar que Sergio Ramos aparece en todas ellas. Sin embargo, este año se la ha perdido justo cuando parece que puede llegar a su final como futbolista del Real Madrid.

Camiseta de Sergio Ramos para la temporada 2021/2022

La de Ramos no es la única ausencia, pero sí la más simbólica por lo que pude significar para su futuro. En la presentación han aparecido: Benzema, Marcelo, Asensio, Casemiro, Vinicius, Fede Valverde, Rodrygo, Nacho, Hazard, Odriozola, Militao y Ferland Mendy. Un total de 12 futbolistas, más de la mitad de la plantilla restando a los porteros que, como se sabe, lucen una equipación diferente al resto.

Llama también la atención que sí aparezcan jugadores como Marcelo o Álvaro Odriozola cuyo futuro de igual forma podría estar, desde este verano, lejos del Real Madrid.

Varane y Lucas, ausentes

Al igual que Ramos, no aparece Raphaël Varane, su pareja en el centro de la defensa durante los últimos años. El central francés también tiene su futuro en el aire, ya que acaba contrato en 2022 y todavía no ha dado señales de querer renovar. El Madrid le venderá este verano si no hay un acercamiento con el jugador.

Y como Ramos, Lucas Vázquez tampoco aparece en las imágenes de la nueva camiseta para la temporada 2021/2022. El gallego también acaba contrato a final de mes y su futuro todavía sigue siendo una incógnita, ya que no se sabe si acabará renovando su contrato o, en cambio, se acabará yendo gratis a otro equipo.

Los otros jugadores que no aparecen en la presentación son Carvajal, Kroos, Isco, Modric y Mariano Díaz.

