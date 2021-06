Mourinho carga contra Bale: "¿Cuántas grandes actuaciones tuvo?"

La selección de Gales comienza su andadura en la Eurocopa este sábado 12 de julio. El conjunto galés quedó encuadrado en su grupo con Suiza, Turquía e Italia. Los Dragones Rojos tienen opciones de acceder a la siguiente ronda y es que en esta edición además de los dos primeros pasan otra ronda los mejores terceros.

Gales se encomienda a sus estrellas para conseguir al objetivo y su jugador franquicia, precisamente, no es otro que Gareth Bale. Sobre él ha hablado recientemente un José Mourinho que ha dudado del rendimiento del extremo, quien jugó durante parte de esta temporada a sus órdenes en el Tottenham.

"Cuando miramos a Gareth y cuántas grandes actuaciones tuvo, cuántos goles marcó contra los mejores equipos, no hubo muchos o ninguno. No es una situación fácil para un país sin muchas opciones. Pero siempre están bien organizados y saben cómo crear una situación para tratar de sacar lo mejor de los jugadores más talentosos", ha asegurado The Special One.

Opciones en la Eurocopa

Mourinho ha continuado explicando la situación de la selección de Gales y duda sobre su actuación en la Eurocopa: "A lo largo de los años, Gales ha confiado mucho en Gareth Bale y Aaron Ramsey, los dos jugadores más talentosos del país. Pero cuando miro la temporada de clubes y cuántos partidos jugó Ramsey en la Juventus, hubo muchas lesiones".

Bale y el Madrid

Menos dudas sobre Bale tiene un Ancelotti que habló muy bien de él en su primera rueda de prensa tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid: "Gareth no ha jugado mucho en la Premier League, pero sí que ha marcado muchos goles. Ha sido muy efectivo. Marcó muchos goles en los últimos partidos. Él vuelve y lo conozco muy bien. Yo creo que si él tiene la motivación de jugar, él puede hacer una gran temporada. No tengo dudas".

Bale en un entrenamiento con Gales Reuters

El 'Expreso de Cardiff' ha visto así como las puertas del Real Madrid se le vuelven a abrir. Desde la concentración de Gales, el jugador ha hablado sobre el futuro: "Conozco a Carlo y es un gran entrenador. Me llevo muy bien con él. Vivimos grandes momentos en el pasado. No estoy pensando en mi futuro ahora. Cuando acabe la Eurocopa estoy seguro de que habrá una conversación y, a partir de ahí, veremos. Pero no pienso en nada más allá de la Eurocopa".

