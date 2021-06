Courtois defiende a Hazard: "Estoy seguro de que se va a quedar, lo de irse solo lo dice la prensa"

Thibaut Courtois ha realizado, otra vez, una temporada sensacional en el Real Madrid. El portero del equipo blanco se ha vuelto a ganar el estatus de uno de los mejores guardametas del mundo y se nota que eso le ha dado confianza también para volver a sentirse importante tanto en su club como en la selección.

Por ello, desde la concentración de la selección belga, el portero del equipo blanco ha querido hablar de la actualidad del combinado nacional, pero también de algunos de sus futbolistas. Entre ellos, su compañero en el Real Madrid, Eden Hazard, quien todavía no ha demostrado todo su talento y su potencial con la camiseta blanca.

Para Courtois, esta próxima temporada puede ser la de Hazard. Si consigue alejarse de las lesiones, el meta no duda que volverá a rendir a su máximo nivel y que por ello no contempla su salida, ya que sus ansias por triunfar en el mejor club del mundo todavía no se han agotado. De paso, ha dejado un importante palo hacia la prensa.

Eden Hazard y Rodrygo Goes, durante un entrenamiento con el Real Madrid

El portero ha realizado una entrevista desde la concentración de los diablos rojos con los medio Le Soir y Sudpresse donde ha querido sacar la cara por Hazard, acusando a la prensa de ser la creadora de los rumores que han circulado sobre el supuesto deseo de Eden de marcharse del Real Madrid.

"Estoy 100% seguro de que se queda. No quiere moverse. Solo la prensa madrileña escribe sobre el deseo de irse". Courtois no parece tener ninguna duda de las intenciones de su amigo y compañero y por ello se muestra tan seguro de su continuidad, a pesar de que el Real Madrid no vería con malos ojos una salida de Hazard si llega una buena oferta.

Courtos confía en Hazard

Courtois considera que ha recibido críticas inmerecidas después de dos años sin casi poder pisar el césped por sus continuas lesiones y cree además que tiene calidad suficiente para darle la vuelta a la situación. Con algunos goles y buenas actuaciones, puede transformar esas críticas en halagos de nuevo.

"Quiere seguir, jugar liberado de lesiones y ganar títulos. En el Real Madrid hay críticas todo el tiempo y para todos. Gareth Bale fue criticado, pero ganó la Champions y marcó un doblete en la final de Kiev. En Lisboa, también me marcó en la final. Todos sabemos que en el Madrid hay presiones y críticas por parte de la prensa y la afición. Pero Eden puede manejar eso. Lo conozco lo suficientemente bien como para poder decirlo. Todavía puede cambiarlo todo".

El portero del Real Madrid puso el ejemplo de su compañero Gareth Bale, un futbolista también masacrado por las lesiones y que recibió muchas críticas durante su estancia en Madrid. Aún así, el rendimiento de Bale está a años luz de lo que ha ofrecido Hazard todavía y parece muy complicado que pueda llegar a igualarlo tanto en números como en palmarés.

REUTERS

"Ha sido una pena pena verle con problemas. Lo conozco desde hace mucho tiempo y hemos hablado muchas veces del Madrid imaginando que algún día podríamos jugar allí juntos. Todavía quiere ser un jugador importante para el Madrid y ganar títulos. Esta temporada ha trabajado mucho en el gimnasio y ahora está en muy buena forma".

"Físicamente es más fuerte que nunca. En los entrenamientos lo veo muy bien, como antes en la selección o en el Chelsea. Si puede jugar un poco contra Croacia y ser importante en la Euro, será genial para la selección. Pero también para él y para el Madrid la próxima temporada".

Análisis de la temporada

Courtois no solo ha hablado de Hazard, sino que también ha analizado el final de la temporada para el Real Madrid y para todo el fútbol europeo: "En La Liga era más el Atlético el que podía perderlo que nosotros ganarlo, estuvo mucho tiempo por delante. Y hubo algunas decisiones extrañas del arbitraje que nos costaron victorias. Obviamente nos decepcionó no ganar nada, pero eso es fútbol. La segunda parte de la temporada fue muy buena, dimos la cara en los grandes partidos. Fue contra otros equipos cuando fallamos".

"En cuanto a la Champions, fue una pena perder en la semifinal ante el Chelsea. Había algunos lesionados y casos de Covid, pero hay que admitir que el Chelsea fue más fuerte que nosotros en el partido de vuelta. Y luego ganaron el torneo, lo que demuestra su nivel desde la llegada de Tuchel".

