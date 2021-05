Rodrigo Fáez, en El Bunker CF: "Sergio Ramos es una petición expresa de Guardiola para el City"

La exclusiva de ESPN sobre la oferta que el Manchester City está dispuesto a poner sobre la mesa a Sergio Ramos ha dado la vuelta al mundo y Rodrigo Fáez habla sobre ella en el último programa de El Bunker CF. El periodista ha destacado que Pep Guardiola quiere el liderazgo del todavía central del Real Madrid y que irá a por él si el jugador no llega a un acuerdo para su renovación con el club blanco.

La carta de Zidane

"Me he tragado todas las ruedas de prensa de Zidane, todas, y creo que se ha callado muchas cosas por el bien del club. Por eso me parece un tanto extraño esta carta. También estoy contento por ver al auténtico Zidane. Estamos viendo a un tipo sincero que no se va y dice '¡hala Madrid!' y hasta luego. Creo que hay una reflexión muy buena por lo de que es muy complicado que un entrenador aguante más de dos años y por lo del proyecto".

Las dos partes han cedido

"Tras la final de Kiev hay un periodo de transición. Ya me pareció raro que volviese a los ocho meses y ahí se abre un poco una etapa diplomático, o al menos eso entiendo yo por mis fuentes. El Real Madrid le va dando ciertas cosas, los dos han cedido. Yo creo que él estaba muy quemado por las filtraciones. Antes del partido del Galatasaray en la 2019/2020, le duele mucho eso. Y luego con Gareth Bale, también. Porque él se mojó y vio que se quedó. Y luego este año creyó que se repetía lo del Galatasaray en la fase de grupos. Pero si el Real Madrid ha cedido en ciertas cosas, también pensaban que Zidane tenía que ceder. Una cosa de si tú sigues, yo sigo".

Decisión en frío

"A mí sí me contaron que antes del Villarreal se lo pensó. Pero que después lo pensó en frío y decidió irse. Pero bueno, él siempre ha sido muy suyo. Muy tímido para ciertas cosas y muy echado para delante en otras cosas. A mí me sorprende y casi hasta me fastidia y eso que no soy del Madrid, que soy del Sporting, porque es un tío que siempre ha sido muy de club y muy respetuoso, que era necesario para el fútbol y también para el Real Madrid. Creo que era alguien muy importante".

Sergio Ramos y el City

"En enero ya publicamos en ESPN que el Manchester City estaba muy interesado en Sergio Ramos. En los siguientes meses lo hemos ido contrastando y sí que la semana pasada ya me lo confirman, pero esperamos hasta la final de la Champions. Falta la conversación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez, pero si Sergio Ramos no renueva, la oferta es la de dos años en el Manchester City y poder seguir más tiempo en el equipo o ir a la MLS en el New York City. Todo está condicionado a que el Real Madrid y Sergio Ramos no lleguen a un acuerdo. Sergio quiere dos años, el Real Madrid le ofrece uno y creo que ahí andan enquistados".

Guardiola quiere a Ramos

"A mí no me consta, pero sí la información de la oferta me ha llegado a mí, pues supongo que al jugador también. Pep Guardiola quiere a Sergio Ramos. No hay oferta de momento, pero sí hay intención del City de hacerla. En el Big Data que maneja el City, pues ven que su rendimiento con 35 años es el mismo que el de grandes centrales de la actualidad a los 28".

Oferta económica

"Creo que sea algo parecido a lo que cobra en el Real Madrid. Por el Fair Play Financiero no puede ser muy mayor. Será algo similar. Para mí lo más normal es que acabe renovando por el Real Madrid, pero Guardiola no es tonto y si Ramos se le pone a huevo, va a ir a por él. Lo que necesita Pep es liderazgo y alguien que le puede ofrecer eso es Sergio Ramos".

Futuro entrenador

"A mí me consta que el Real Madrid da por perdido a Sergio, pero vamos a ver cómo evoluciona. En cuanto a lo del entrenador, yo veía a Raúl e incluso me hacía ilusión. Al Madrid le salió muy bien con Zidane, pero igual repetir y quemar a alguien como Raúl... En cuanto a Pochettino, sí que hubo una discusión fuerte con Al-Khelaifi, ahora las cosas se han calmado, pero ahora mismo no veo al PSG soltando a Pochettino. Al-Khelaifi no es tonto y no va a soltar a Mbappé y a Pochettino".

El problema de Conte

"Para mí el problema de Conte es el que ha tenido Conte siempre en sus equipos, que hay jugadores que no quieren ser entrenados por él. Y en un año en el que el Real Madrid va a tener más amplitud para fichar, pues no vaya a ser que Conte reduzca este porque tiene mala fama por acabar a castañas con importantes jugadores que ha tenido en sus vestuarios".

Opción personal

"Yo si fuera Florentino Pérez, me arriesgaría con Raúl. Pero ahora mismo me inclino más por la opción del tapado".

