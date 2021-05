Calabrés, en El Bunker CF: "La carta de Zidane no está a la altura de su leyenda"

La salida de Zinedine Zidane del Real Madrid, porque él así lo ha elegido, así como la despedida por carta del club blanco ha sido tema de debate en el nuevo programa de El Bunker CF. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha explicado que el técnico francés se ha equivocado en la forma y que tiene un sentimiento entre la tristeza y la decepción por todo lo sucedido.

Sentimiento tras la carta de Zidane

"Me ha quedado tristeza, decepción... creo que se ha equivocado en la forma y en el contenido y que no está a la altura de su leyenda. Y que no es justo al hablar de la confianza del Real Madrid, porque qué mayor confianza que querer su continuidad pese a no haber ganado nada esta temporada. Además, se le ha dado todo lo que ha querido menos el fichaje de Paul Pogba porque el Manchester United pedía una millonada. Yo me quedo con mal cuerpo, personalmente defraudado, esto no lo necesitaba Zinedine Zidane".

¿Qué quería Zidane?

"El Real Madrid y Florentino Pérez nunca han despedido al Real Madrid. Zidane esta vez se va porque quiere, como la primera vez. Pero la carta de verdad que no hace justicia a su leyenda. Podría haber sido más generoso. La pregunta es ¿qué más querías, Zidane? ¿Qué fallo ha cometido el Real Madrid contigo? ¿Darle apoyo?".

La destitución no era una opción

"A otro cualquier entrenador, se le hubiese despedido antes. Pero ninguno se puede comparar con Zidane, es un símbolo del club. Florentino Pérez no se planteó la destitución de Zinedine Zidane en ningún momento".

Postura del Real Madrid

"En el Real Madrid sienten sorpresa y tristeza, pero un total respeto a la figura de Zinedine Zidane. En el club creen que se le ha dado todo el cariño posible. En el Real Madrid no va a haber ninguna contestación a Zinedine Zidane, se remiten al comunicado del adiós. Personalmente, creo que no ha estado a la altura con su carta e igual que ha sido el máximo responsable de las tres Champions, también tiene una responsabilidad grande por lo que ha sucedido esta temporada. No sé qué le ha pasado, qué ha leído o qué ha visto para que haya cambiado su opinión de todo y haya mandado esta carta que no viene a cuento".

Zidane se equivoca

"Yo creo que se ha podido sentir señalado por el tema de las lesiones. Porque prescinde de Pintus, porque se quedó cuando él se fue, y trae a Dupont. Y creo que por esto se ha sentido señalado. Pero creo que aquí no había que señalar a Zidane, sino ver las causas de por qué se ha producido todo esto. Creo que se equivoca".

Renovaciones

"El Real Madrid da casi por imposible que renueve Sergio Ramos. La oferta está ahí y si quiere seguir en el Real Madrid, Ramos tiene que llamar. Para el Real Madrid la renovación de Sergio Ramos se ve muy complicada, no así la de Lucas Vázquez".

Futuro entrenador

"En cuanto a entrenadores, va a ser muy difícil que Pochettino salga del PSG. Y están las opciones de Conte y de Raúl. Pero yo no descarto una opción sorpresa, de alguien del que se ha hablado poco".

Algo parecido a lo de Lopetegui

"En EL ESPAÑOL ya pasó con Lopetegui. Hicimos un artículo con el 'entrenador prohibido' y doce horas después llegaba el anuncio. Podría pasar algo parecido. Con Conte están las cifras y también su mano dura, el sistema, su carácter especial... La plantilla del Real Madrid no está hecha para jugar con un 3-5-2. El proyecto de Conte me crea dudas. Lo de Raúl podría ser más para una situación de emergencia. Y se está trabajando en la opción de un entrenador del que apenas se ha hablado y del que no se va a tardar en hablar".

[Más información - Odegaard regresa al Real Madrid: la salida de Zidane aclara su futuro]