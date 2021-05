Nacho Peña, en El Bunker CF: "Raúl es perfecto para un incendio"

Nacho Peña ha hablado en el nuevo programa de El Bunker CF sobre la famosa carta de Zinedine Zidane. El periodista ha asegurado que aunque el francés ha sido "una bendición" para el Real Madrid, le ha faltado autocrítica en sus palabras. Además, ha destacado que le ilusiona la opción de Raúl como entrenador merengue, aunque tal vez no ahora mismo porque igual sería quemarle.

La carta de Zidane

"Zidane ha sido una bendición para el Real Madrid, pero me parece una carta excesivamente dura y me parece que tiene muy poquita autocrítica, muy poquita. Creo que le falta autocrítica sobre el manejo de las lesiones y otra cosa, deja entrever que Zidane no quería acometer una limpieza en el vestuario porque les llama sus 'hijos'".

Sorprendido

"Zidane es un tipo muy hermético, ya la otra vez ni siquiera su cuerpo de confianza sabía hasta una hora antes que lo dejaba. Pero esta carta son varios pasos más de las filtraciones que nos podían haber llegado. Es lo que más me ha sorprendido".

El click en su cabeza

"Zinedine Zidane sabe lo que es el Real Madrid. Si estás a un partido de quedarte fuera de la Champions, si caes contra el Alcoyano... pero si no ganas nada y llega el club y te dice que no pasa nada y que puedes seguir... Creo que los días que estuvo confinado, algo le hizo un click en la cabeza. Yo creo que la decisión la tomó ahí. Que lo que leyó, escuchó... algo le hizo click".

Pochettino y Mbappé

"Por mucho que Pochettino sea el favorito, es imposible. Porque en el Real Madrid el gran objetivo es Mbappé y de poner tiro a uno, sería Mbappé".

Opción del 'tapado'

"Cada vez veo con más fuerza la opción del tapado y si no sale, pues ahí está Raúl, un tío mediático y con el favor de la afición. Pero puede ser una bala por si la opción del tapado sale mal a mitad de temporada también".

Raúl y el madridismo

"Mi ídolo de chaval era Raúl y me parece realmente interesante. Conoce la cantera y lleva el madridismo en las venas. Es verdad que no es el tipo más amigable del mundo, pero sí que es perfecto para un incendio. Fichas a un entrenador que te sale mal y te lo tienes que cargar en noviembre o diciembre.. y Raúl te salva la papeleta".

Pesimismo con Hazard

"Creo que todos los madridistas lo pensamos. Creo que está desaprovechando una de las oportunidades de su vida... que reconociese que venía pasado de peso me parece alucinante, que sí ha tenido mala suerte con las lesiones... No está amortizado. Yo estoy desencantado. No espero nada de él e igual sin esperar nada de él, nos da algo esta temporada".

Mbappé y el Real Madrid

"Está totalmente encarrilado. Yo creo que después de tres 'no' a Leonardo, por un mini contrato no llega el sí. Llega por un contratón".

[Más información - Calabrés, en El Bunker CF: "La carta de Zidane no está a la altura de su leyenda"]