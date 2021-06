El último gesto polémico de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa: menos Coca-Cola, más agua

Bebe agua, no Coca-Cola. Este es en resumen el mensaje que Cristiano Ronaldo quiso transmitir el lunes por la noche durante la rueda de prensa antes del debut de Portugal en la Eurocopa ante Hungría. El capitán de la Seleçao, según se sentó, cogió las dos botellas de la bebida carbonatada que había encima de la mesa y las retiró. Además, señaló una botella del líquido elemento que llevaba consigo antes de empezar a responder las preguntas de los periodistas a los que les gritó "¡Agua!".

Cristiano siempre se ha mostrado en contra del consumo de bebidas de este tipo. De hecho, hizo unas polémicas declaraciones en torno a su hijo. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó hace unos meses. El portugués, dentro de su imagen de culto al cuerpo y a la vida fitness, no desaprovecha casa ocasión que tiene para tratar de dar ejemplo a todo el mundo.

No lo tendrá fácil Cristiano en la primera fase. Portugal debutará en la Eurocopa contra Hungría este martes 15. Y, desde ese duelo, comenzará el camino más escabroso para el cuadro luso. Primero llegará Alemania, el sábado 19, y después de haberse enfrentado los germanos a Francia. La tercera jornada será ante Francia el miércoles 23. Cristiano ha reconocido, en una entrevista para su Federación, que tiene "grandes motivaciones" como ya le ocurriera en 2004.

Mientras, su futuro sigue en el aire. Cristiano Ronaldo tiene la intención de reunirse con la Juventus de Turín en las próximas fechas. El delantero luso quiere realizar ese encuentro para tratar su futuro. La estrella acaba contrato el próximo año, en el verano de 2022, pero los rumores sobre una salida prematura se vienen sucediendo. Los resultados del equipo, algo delicados en las principales competiciones, dan alas a esa posibilidad de abandonar Italia.

