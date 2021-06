Mourinho confía en la calidad de Hazard, pero critica su actitud: "No trabaja mucho"

Eden Hazard continúa concentrado en la Eurocopa con la selección de Bélgica. Y lo hace bajo lupa, pues su temporada con el Real Madrid no ha sido nada buena y las dudas sobre el rendimiento que podrá dar la próxima campaña se mantienen. Por ello, José Mourinho ha dado a conocer el problema que tiene el belga en su carrera. El luso coincidió con él y mantiene un buen recuerdo tanto del atacante como de su familia. Sin embargo, la falta de trabajo parece que siempre ha caracterizado a Hazard.

"La verdad es lo que se ve de él, es un jugador increíble con un entrenamiento horrible", ha reconocido el nuevo entrenador de la Roma. "Puedes imaginar lo que podría ser -como jugador- con una actitud súper profesional en los entrenamientos". El belga es un "chico increíble", un "padre de familia increíble" que parece que "no pertenece a esta generación de jugadores" donde muchas veces el plano familiar queda a un segundo lado. Su vida es "muy tranquila", según 'Mou', pero cuando llega la hora de entrenar no da ese paso al frente.

"Pero entra en el campo cada mañana y... no trabaja mucho", ha analizado Mourinho en The Sun. "Cuando entra en el campo no ves el reflejo de una semana de trabajo, solo el reflejo de su talento". Por ello, cuando fichó por el Real Madrid, pensó: "Este tipo se va al club más grande del mundo y va a sentir la enorme presión de estar siempre en la cima, este tipo va a ganar el Balón de Oro, porque es increíble".

Eden Hazard durante un entrenamiento con Bélgica Reuters

Sin embargo, la falta de trabajo en los entrenamientos ha impedido, según Mourinho, a que sea "mucho mejor" de lo que es ahora. "Ha tenido más lesiones en el Real Madrid, en su época conmigo en el Chelsea no, puede que haya tenido una pero no fue nada importante". En el club merengue entró en una "dinámica negativa con sus lesiones" y el luso, por lo que conoce, cree que le "ha afectado".

Su futuro en el Madrid

El belga, que se juega mucho en la Eurocopa, no tendrá una situación sencilla en el Real Madrid una vez concluya el torneo de selecciones. Su continuidad está en duda y en caso de que pudiera ayudar al fichaje de Mbappé, en el club merengue trabajarían en esa opción. El atacante no ha terminado de convencer en los dos años que ha vestido de blanco y una oferta de 50 millones de euros, en tiempos de crisis, podría abrirle las puertas de salida del Santiago Bernabéu.

Su gran problema, sin embargo, es la ficha. El delantero tiene un salario alto que no todos los clubes son capaces de pagar y es una de las explicaciones a que su marcha sea más complicada. Hazard, pese a todo, quiere continuar y ya lo ha dejado claro desde la concentración de Bélgica: "No voy a dejarlo ahí como un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles".



