Hugo Duro no seguirá en el Real Madrid: el club decide no hacer efectiva la cláusula de compra

Hugo Duro no continuará en el Real Madrid salvo cambio drástico en las últimas horas. El jugador del Getafe ha estado cedido en el conjunto blanco esta campaña en la que ha militado en el Castilla donde ha cuajado una temporada sensacional. El ariete ha dejado unas sensaciones inmejorables, por lo que en la entidad madridista no veían con malos ojos la continuidad del delantero.

Sin embargo, el Real Madrid no hará efectiva la cláusula que tiene el delantero de cuatro millones de euros porque en estos momentos no está interesado en cerrar la compra del jugador propiedad del Getafe. Sí esperaban su continuidad, pero no a cualquier precio, ya que la economía del conjunto madridista no está para grandes dispendios.

Por ello, todo hace indicar que el delantero regresará al Getafe para ponerse a las órdenes de Míchel, nuevo técnico del equipo azulón. Tal y como ha adelantado MARCA y como ha podido confirmar EL BERNABÉU, el Real Madrid no hará efectiva esa opción sobre la cláusula del jugador y le dejará marchar.

Hugo Duro y Luka Modric, durante un entrenamiento del Real Madrid

La intención de los responsables de la cantera madridista era seguir contando con un jugador que ha dejado una importante imagen dentro del club, un fichaje de éxito cerrado por Manu Fernández Trigo y que ha respondido a la enorme confianza que se mostró en su figura desde el momento de su llegada. Goles, actuaciones de mucho mérito para llevar el Castilla hasta la pelea por el ascenso a Segunda División e incluso buenos minutos en el primer equipo.

No obstante, la etapa de Hugo Duro en el equipo blanco tocará a su fin en breve, cuando finalice de manera oficial su cesión, ya que el Real Madrid ha reiterado que no ejecutará el pago de la cláusula para quedarse en propiedad con un futbolista que renunció a jugar en Primera División por vestir la camiseta blanca.

Negativa a otra cesión

El Real Madrid sí le solicitó al Getafe la cesión por una temporada, oferta que el cuadro madrileño rechazó, ya que solo contemplaban una salida a cambio de un montante económico elevado. La situación financiera de todos los clubes es precaria tras las temporadas en las que la Covid-19 ha hecho mucho daño y por ello desde la entidad que preside Ángel Torres no veían con malos ojos esta venta.

Hugo Duro celebra uno de sus goles ante el Talavera

Hugo Duro tampoco veía con malos ojos seguir un año más en el Real Madrid Castilla y seguir teniendo el escaparate del equipo como meta, tal y como le ha sucedido este año, cuando incluso ha llegado a jugar Champions con el equipo blanco. Ante la intención de venta de jugadores como Mariano y Jovic y la ausencia de Mayoral, Hugo Duro y su entorno veían un hueco interesante en la línea de ataque del nuevo equipo de Ancelotti, aunque fuera en ocasiones puntuales.

Sin embargo, esta opción ya pasó y ahora Hugo Duro afronta una nueva etapa a las órdenes de Míchel, quien le quiere en el primer del Getafe en lo que será el nuevo proyecto de los azulones tras la salida de Bordalás rumbo a Valencia. Con más experiencia, Duro espera hacerse un hueco en Primera División y demostrar su potencial.

