Doncic se sincera tras el terremoto de los Dallas Mavericks: "Está siendo muy duro para mí"

La temporada no ha terminado de la mejor manera posible para los Dallas Mavericks. A pesar de haberse conseguido meterse de nuevo en los playoffs y de haber llevado a Los Ángeles Clippers hasta el decisivo séptimo partido, las relaciones dentro del equipo han quedado muy dañadas y han provocado que todo estalle por los aires en los últimos días.

Las noticias que han salido desde Dallas han provocado una cierta desilusión en su máxima estrella, Luka Doncic, que no ve con buenos ojos todo lo que está sucediendo alrededor de una franquicia que no termina de dar el salto necesario para pelear por retos más importantes. Lo que era un proyecto con esperanzas de ir a por el anillo en el futuro, se ha quedado algo estancado.

Por si esto fuera poco, la guerra interna que ha estallado en Dallas amenaza con dejar el equipo como un solar texano deshabitado y desangelado que robe la ilusión de un Doncic que ya no tiene todas consigo a la hora de seguir muchos más años en los 'Mavs'. Lo que antes era un deseo, crear un legado y optar a títulos en Dallas, ahora es una quimera que podría llevarle a una salida próximamente, a pesar de que se habla de una renovación que podría rondar los 200 millones de dólares.

Luka Doncic, en el séptimo partido ante Los Ángeles Clippers REUTERS

La primera de las noticias oscuras que salieron desde la franquicia fue la destitución de Donnie Nelson, uno de los mayores apoyos de Luka desde su llegada y Mánager General de los Mavericks desde hacía 24 años. Sin embargo, no ha sido la única decisión sorprendente, ya que hay cambios incluso más importantes.

En las últimas horas se ha anunciado también la salida de Rick Carlisle, quien parece haber rechazado seguir como entrenador de los Dallas Mavericks a pesar de tener dos años más de contrato tras los últimos problemas y después de haber estado durante 13 años al mando del banquillo texano. Con Carlisle al frente y con Dirk Nowitzki en pista, Dallas consiguió su último anillo.

Las dudas de Doncic

Estas decisiones, sobre todo la de Donnie Nelson, con quien Luka tenía una estrecha relación, ha sido un palo muy duro para esloveno, que empieza a dudar del futuro del proyecto del equipo propiedad de Mark Cuban. La relación entre Nelson y el agente de Doncic, Bill Duffy, es excelente. Ambos fueron claves en llegada del base a la franquicia texana.

"Ha sido duro para mí. Me gusta Donnie. Le conozco desde niño y fue el que me drafteó. Es duro, pero yo no soy el que toma las decisiones". Así de contundente han sido las palabras de Doncic desde la concentración de Eslovenia y que confirmaban la noticia adelantada por Marc J. Spears en ESPN sobre el enfado del exjugador del Real Madrid.

Luka Doncic, durante los playoffs de la NBA 2021 REUTERS

La situación con 'wonder boy' ahora mismo es realmente complicada. La ampliación de su contrato hasta 2026 por 200 millones de dólares era un hecho, pero este nuevo panorama dentro de la franquicia ha provocado que empiecen a surgir las primeras dudas sobre si esta operación se terminará llevando a cabo. Nadie se imagina a Doncic ahora mismo fuera de Dallas, pero todo puede suceder ante el descontento de la estrella europea.

Habrá que ver qué decisión toma Mark Cuban con la contratación de un nuevo técnico para el equipo y si este nuevo nombre es del agrado de Doncic, que no terminó especialmente bien con Carlisle a pesar de ser uno de sus mayores apoyos en su llegada tras exhibirse en Europa.

