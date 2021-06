Roberto Martínez: "Eden Hazard ha dado un paso gigante, está preparado para jugar más"

La selección de Bélgica comenzó con paso firme su andadura en la Eurocopa 2020. Los Diablos Rojos se han convertido en uno de los grandes favoritos a hacerse con el título, con el permiso de Francia e Inglaterra. Y eso que su máxima estrella todavía no está al cien por cien y es que Eden Hazard no ha pasado por la temporada más fácil de su carrera.

Las lesiones han lastrado su rendimiento desde que fichó por el Real Madrid en el verano de 2019 y ahora ve en la Eurocopa su mejor escenario para reivindicarse. Sobre él ha hablado Roberto Martínez en rueda de prensa: "Ha sido un paso gigante para él, con una mente clara, fijándose en el juego y no en sus propias sensaciones físicas, y mostrándose intuitivo".

El objetivo de Bélgica es que Hazard pueda disputar un partido al completo: "Ahora el trabajo es hacer eso durante 90 minutos. Creo que Eden está preparado para jugar más, pero no 90 minutos. La pregunta es: ¿queremos que acabe el partido o que lo empiece?".

Eden Hazard, en un partido de la selección de Bélgica EFE

Según Roberto Martínez, Eden Hazard "es un jugador muy importante" para los Diablos Rojos y eso lo "siente" el propio futbolista, tal y como ha declarado su técnico. "Cómo se sienta Eden es esencial en esto". Y del madridista a Kevin de Bruyne: "Hoy ha sido presentado al grupo, mañana entrenará y tomaremos la decisión final antes de viajar a Dinamarca".

También se ha referido ante los medios de comunicación al partido de Dinamarca. Un duelo que estará todavía marcado por lo que le sucedió a Eriksen en el encuentro ante Finlandia de la primera jornada de la fase inicial de la Eurocopa: "El partido contra Dinamarca deberá ser una celebración por Christian".

El futuro de Eden

Volviendo al tema de Hazard, el propio futbolista belga habló sobre su futuro recientemente, descartando salir del Real Madrid pese a los rumores: "Ni siquiera se me ocurrió por un segundo que sería mejor que me fuera. No voy a dejarlo ahí como un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid".

"Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid, ¿sabes? Y si jugué, fue difícil por la Covid. Jugamos en un estadio sin aficionados, mientras yo acababa de fichar para jugar al fútbol en un Bernabéu lleno. Espero que las obras de nuestro estadio se terminen pronto y que las gradas se llenen de nuevo. Necesito eso", sentenció el '7' blanco.

