España cae ante Suecia y ya no depende de sí mismo para estar en el Mundial de Catar

Era considerado como una auténtica final. Primero de grupo contra segundo. Pero eso sí, con Suecia con un partido menos. España comenzó dando buenas sensaciones con un gol a los cuatro minutos obra de Carlos Soler. Sin embargo, Isak logró el tanto del empate tan solo un minuto después. Ya en la segunda mitad, los nórdicos culminaron la remontada con el tanto de Claesson. [Narración y estadísticas: Suecia 2-1 España]

Estocolmo se convirtió en la primera parada de la Selección en este primer parón internacional de la 2012/2022. Este duelo frente a los nórdicos se antojaba el más complicado de los tres que tenían por delante los de Luis Enrique. Tal vez por eso, el técnico asturiano no hizo pruebas, sino que apostó por el teórico tridente de gala. Tan solo faltó Pau Torres, quien después de los JJOO de Tokio disfrutó de unos merecidos días de vacaciones.

El inicio del partido no pudo ser mejor. Buenas sensaciones y una España que en la primera que tuvo, marcó. Los viejos fantasmas sobre la efectividad del combinado nacional comenzaron a esfumarse. Carlos Soler no falló. Jordi Alba puso el centro ganando la espalda a la defensa rival y ahí se encontró con el valencianista en el segundo palo. Con su pierna derecha, el centrocampista superó a Olsen.

Los jugadores de la selección española celebran el gol de Carlos Soler EFE

Pese a ese golpe inicial, Suecia se repuso... y de qué manera. Cinco pases necesitó el combinado sueco tras el gol para colarse en el área de Unai Simón y poner las tablas en el luminoso. Busquets perdió el esférico en la frontal y el delantero estuvo atento para robar, acomodar y disparar. Lanzamiento cruzado al que no llegó el guardameta español.

España lo siguió intentando. Tiró de talento. De Morata a Gerard Moreno, pasando por Ferrán Torres. Pero ninguno logró poner en serios aprietos a Olsen. No como Forsberg. El que fuera uno de los destacados de la pasada Eurocopa tuvo un mano a mano con Unai Simón, pero el del Athletic ganó el lance.

La Selección se hizo con el control de la posesión. Esta es una de las señas de identidad de la España de Luis Enrique. Pero esto, ya se sabe, no es sinónimo de imponerse en el marcador. Pasada la media hora de partidos, los españoles pidieron penalti sobre Ferrán Torres, pero el árbitro principal del encuentro no señaló nada y en el VAR ni siquiera lo revisaron.

Álvaro Morata, en el Suecia - España de clasificación para el Mundial 2022 RFEF

El paso de los minutos no hizo otra cosa que ver como España no hacía daño en el área de Olsen y Unai Simón sí que tenía que emplearse de manera puntual para llegar al tiempo de descanso con la igualdad en el marcador. Pero justo antes de ir a vestuarios, la Selección gozó de una buena ocasión. Busquets la puso bien, sin embargo Ferrán Torres no acertó en su remate de volea.

Estocada de Suecia

La segunda parte comenzó con una doble ocasión para el equipo español. Primero fue Laporte el que tuvo el gol en su cabeza a saque de esquina de Soler. Y a continuación, el mismo Soler dio el pase de la muerte a un Ferrán que no remató bien. Perdonó España y lo pagó en la siguiente.

En el 56', y después de pedir un penalti por mano de Eric García, Claesson culminó la remontada de Suecia en Estocolmo. Se cumplía de momento esa tradición que dice que España no gana en territorio sueco. Fue Kulusevski el que por la izquierda se la puso a Claesson. Este, muy solo dentro del área, controló y disparó. Una ejecución tan pegada al palo que no le fue posible a Unai Simón llegar al balón.

Viktor Claesson celebra el 2-1 de Suecia ante España EFE

Luis Enrique decidió ir moviendo el avispero. Adama Traoré le dio otra cara al equipo que comenzó a acercarse con peligro al área defendida por Olsen. Precisamente, Adama ganó la partida a la defensa para armar su pierna y conseguir el tanto del empate, pero Olsen apareció de milagro para evitarlo.

Aviso de España y Suecia no se lo tomó a broma. Tanto Eric García como Laporte tuvieron que emplearse a fondo para evitar que los suecos ampliasen su ventaja, algo que hubiese resultado definitivo a cuarto de hora para el final. En especial, fue providencia la acción de Laporte, quien llegó en el último segundo para evitar el remate a bocajarro de Isak.

Adama tiró del carro de España en busca del empate. Pero este no llegó pese a que la Selección manejó el balón a su antojo en campo rival en el tramo final del encuentro. Los de Luis Enrique pierden así la condición de líderes de su grupo en Estocolmo, honor que se lleva una Suecia con un partido menos.

Suecia 2-1 España

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal (Cajuste, 69'), Forsberg (Svanberg, 90+'); Isak (Thelin, 85') y Kulusevski (Quaison, 85').

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets (Rodri, 85'), Koke (Marcos Llorente, 75'), Carlos Soler (Brais, 85'); Gerard Moreno (Adama Traoré, 64'), Ferran Torres y Morata (Sarabia, 75').

Goles: 0-1, 4' Carlos Soler; 1-1, 5' Isak; 2-1, 56' Claesson.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Kulusevski (34) y Krafth (51'), por Suecia; y a Jordi Alba (35') y Laporte (40'), de España.



Incidencias: encuentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación europea del Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio Friends Arena (Estocolmo, Suecia) ante 16.000 espectadores.

