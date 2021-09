Pau Torres explica por qué rechazo al Tottenham para continuar en el Villarreal

El Tottenham presentó una oferta formal, y muy jugosa, para conseguir el fichaje de Pau Torres. Ante esta gran oportunidad para él, el jugador decidió decir 'no' a la propuesta de los spurs. Sobre ello ha hablado en rueda de prensa. Ante los medios, el central ha afirmado que lo mejor para él es "seguir en el Villarreal". Además, también se ha referido a la nueva temporada 2021/2022 y a los objetivos para este curso.

"Se me informó del interés del Tottenham, pero yo tenía claro desde el primer momento lo que quería, y así lo decidí tranquilamente. Decidí lo mejor para mí, y eso era seguir en el Villarreal. Tenemos muchos retos esta temporada que me apasionan y objetivos muy importantes. No tardé en decidirlo".

"Cualquier decisión que tome un jugador es respetable. Yo opté por ser consecuente con lo que quería. Por eso estoy tranquilo y contento por cómo ha ido el verano y por lo que viene por delante. Con eso me quedo, con que estoy donde quiero".

Pau Torres, durante un partido con el Villarreal LaLiga

"Me he encontrado un equipo que se ha reforzado muy bien en aquellas líneas que el míster ha considerado oportuno para dar más alternativas al juego que veníamos realizando. Debemos ser ambicioso y buscar la primera victoria en liga cuanto antes. Ante el Alavés es ya el día adecuado para ganar ya en casa. Y luego empezará la Champions, un reto apasionante en un grupo en el que podemos y tenemos que pelear para estar en la siguiente ronda. Será difícil, pero creo que estamos a la altura".

"Desde el día que se toma la decisión de que tenga vacaciones hablamos de todo con el cuerpo técnico. He pasado 20 días para desconectar y volver con más ganas. He empezado a prepararme trabajando a parte y ahora con el grupo. Trataré de estar disponible para cuando me necesiten"

"Ante el Granada merecimos sumar algo más. Ante el Atlético, y en un campo muy difícil ante el campeón de liga, demostramos que podemos competir en cualquier estadio y que pudimos lograr la victoria. Los resultados llegarán pronto porque el trabajo es bueno".

Pau Torres felicita a Gerard Moreno por su gol en la final de la Supercopa de Europa 2021 Reuters

"Ahora hay que aplicar aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. El reto es dar la cara siempre con el equipo, seguir siendo un jugador importante y estar a la altura para seguir teniendo la confianza del seleccionador. Es una temporada exigente, con la Nations League. Todo es muy importante para mí, con lo que trataré de seguir siendo cada día mejor jugador ".

"Veremos cómo pueden llegar los compañeros que están fuera. No van a llegar en perfecto estado, pero los que estemos rendiremos al máximo".

"España juega tres partidos clave porque solo hay una plaza directa al Mundial. Ojalá nos den alegrías y les deseo lo mejor a todos los compañeros".

