Unai Emery: "Siento orgullo y honor de representar al Villarreal y a la liga española"

El Chelsea conquistó la Supercopa de Europa después de ganar al Villarreal en la tanda de penaltis. El conjunto amarillo se va con la cabeza muy alta de Belfast (República de Irlanda) y así lo ha querido dejar claro Unai Emery en rueda de prensa. El técnico vasco ha querido poner de relieve el "honor y orgullo" que siente por representar al 'submarino'. Además, ha mandado un mensaje a su vestuario: "Que estoy muy orgulloso, que tengan la cabeza alta, que hemos tenido opciones muy serias de ganar".

Sensaciones tras perder la final

"Siento honor y orgullo de representar a este club y este proyecto, además de a la liga española. Contra el mejor equipo del mundo hemos competido y reengancharnos tras perder. Hemos tenido dos palos... En la prórroga el equipo notaba el cansancio acumulado. Los penaltis unos días toca ganar y otro perder. El partido de hoy era un premio y sabíamos que no éramos los favoritos, hemos hecho muchas cosas bien para ganar y ahora este es el camino ".

Pau Torres

"A Pau le daremos vacaciones, agradecemos a los jugadores que no están ya en el club, pero que ganaron la Europa League el año pasado".

Lágrimas de Raúl Albiol

"Es un privilegio estar en una final de Supercopa. Ayer preguntábamos en el vestuario y solo Asenjo la ha ganado. Es un orgullo lo que hemos vivido y aunque no hemos ganado hemos abierto un camino para el futuro".

Errores durante la final

"Sabíamos que teníamos que hacer un partido brutal a nivel defensivo, hemos sido menos protagonistas con balón de lo que me hubiera gustado, pero sí hemos sido agresivos para ir a buscar el gol. Por ello digo que no tengo mucho que reprochar. El gol de Ziyech me he enfadado pero bueno, son aspectos tácticos que pueden pasar, el gol que nos marcaron es parecido al de la final de Champions al City".

Nueva temporada de Liga

"Este partido nos tiene que reforzar, hemos hecho una pretemporada contra equipos de primera línea aunque haya sido accidentada. Pero hemos llegado tal y como queríamos, ahora solo queda darle continuidad a lo que estamos construyendo".

Mensaje a sus jugadores

"Que estoy muy orgulloso, que tengan la cabeza alta, que hemos tenido opciones muy serias de ganar. Tenemos que tener ahora confianza de cara a la Champions, donde tendremos rivales como el de hoy".

