Gerard Moreno: "Tenemos que estar orgullosos del Villarreal y de luchar ante los grandes dando la cara"

No pudo ser. El Villarreal cayó en la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea. Lo hizo en los penaltis, después de que Hakim Ziyech pusiese por delante a los blues antes de abandonar el campo lesionado y luego de que Gerard Moreno pusiese el empate en el marcador ya en la segunda parte.

El luminoso no se volvió a mover. Ni en el tramo final del encuentro ni tampoco en la prórroga. Tuchel hizo un movimiento estratégico para la lotería de los penaltis. Kepa entró al campo, dejando así Mendy su sitio bajo los tres palos al guardameta español. Y así se erigió en el héroe del partido con sus dos penas máximas paradas en la tanda.

Después del encuentro, los jugadores del Villarreal recogieron sus medallas de subcampeones y se quedaron en el campo esperando a que el Chelsea levantase la copa. Bonito gesto de los amarillos. Ahí llegó el turno de hablar y el primero en hacerlo fue Gerard Moreno.

Cabecita alta, caballeros.



Habéis luchado como leones y estamos 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗨𝗬 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢𝗦𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗦𝗢𝗧𝗥𝗢𝗦.



Ser groguet sigue siendo un 𝙃𝙊𝙉𝙊𝙍.#VivamosElMomento #SuperCup pic.twitter.com/8bldKXZZNc August 11, 2021

"Queríamos ganar la copa, nos vamos ilusionados con lo que es el equipo, el club, el pueblo, hay que estar orgullosos de todo. Nos ha tocado la otra cara. Nos vamos fastidiados pero orgullosos del esfuerzo que ha hecho el equipo, competimos contra los mejores equipos del mundo y damos la cara siempre", comenzó diciendo el goleador.

"Orgulloso del club, del equipo, del pueblo".

Y todo el fútbol orgulloso de vosotros, @GerardMoreno9 #SupercopaDeEuropa pic.twitter.com/f8Vxv8Ucfa — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 11, 2021

"Cero reproches, la palabra es orgulloso. De los jugadores, de los que trabajan con nosotros y no se ve, de la afición que está cantando a pesar de la derrota... Ahora a levantarnos", dice el delantero: "Nos sacan no sé cuánto de presupuesto y tienen los mejores jugadores pero nosotros siempre damos el nivel, siempre competimos, no bajamos los brazos", sentenció el delantero.

Orgullosos

La palabra del día, de la noche y del año en el Villarreal es esa: orgullo. Después de ganar al Manchester United en la final de la Europa League, el 'submarino amarillo' se plantó en su segunda final europea. No pudo ante el Chelsea, pero este 'equipo de pueblo' demostró que está entre los más grandes del Viejo Continente y esta temporada... juegan la Champions.

[Más información: El Villarreal anuncia la renovación de Gerard Moreno a lo Mask Singer]

Sigue los temas que te interesan