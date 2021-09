Luis de la Fuente: "Tenemos la oportunidad de cerrar un bonito círculo en el Europeo sub21"

La selección española sub21 se enfrenta este viernes a Rusia, en el primer partido de clasificación para el Europeo de la categoría. El torneo se celebra el próximo año 2023 en Georgia y Rumanía. Pero para llegar a la cita, España debe ganar el billete. En la previa del encuentro, Luis de la Fuente ha señalado que con este campeonato se cerrará el círculo de una generación.

El seleccionador se ha mostrado "muy optimista" respecto al grupo y las opciones de estar en el Europeo. Además, tampoco ha ocultado que en lo personal está "tremendamente ilusionado" por lo que supone afrontar "un nuevo reto" en su carrera como técnico de las categorías inferiores de España.

Nuevo desafío para De la Fuente tan solo 26 días después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Estoy tremendamente ilusionado y contento de un nuevo reto. La sensación que genera este grupo, que les conozco a todos aunque sea de otras categorías, me hace ser muy optimista", ha comenzado diciendo el técnico.

Luis de la Fuente, en Tokio 2020 EFE

"Estoy muy ilusionado porque tengo la posibilidad de trabajar con un grupo de una generación muy buena, campeones de Europa sub17 y sub19, y tenemos una oportunidad de cerrar un círculo muy bonito con un Europeo sub21. Con mucha ilusión y ganas", ha agregado.

De la Fuente ha afirmado que necesita "poco para cargar las pilas". "Vinimos muy cansados de una experiencia maravillosa, pero uno carga las pilas solo cargando las vivencias. Estoy fortísimo y, sobre todo, porque me obliga el nuevo grupo de trabajo, que vine con una expectativa e ilusión tremenda y yo no puedo estar por debajo de ellos. No ha sido nada difícil reactivarme porque soy un afortunado de haber vivido este año un Europeo, unos Juegos Olímpicos y empezar otro ciclo para un Europeo", ha apuntado el seleccionador sub21.

Además, ha hablado de dos nombres propios: Juan Miranda y Bryan Gil. "Hemos salido tremendamente reforzados. Para mí es una herramienta muy útil tener a esos jugadores, son el ejemplo en el que deben fijarse esos jugadores jóvenes que acaban de llegar. Es muy favorable porque son los primeros que se exigen, que dan ejemplo y que tiran del carro y el resto sabe que tienen que subirse a ese carro para estar aquí", ha señalado.

Sobre Rusia

También se ha referido a su rival: "No es un partido más. Le da más valor que es un partido de clasificación y esperamos que la gente que pueda estar nos apoye. El campo tiene un aspecto inmejorable. Es una comunidad muy futbolera y Almendralejo tiene mucha historia en nuestro fútbol".

"Pensamos solo en Rusia. Es el partido más importante. Nos ha costado recoger información. El conocimiento que tenemos del rival son los dos partidos que jugaron en junio. Los primeros partidos de este tipo de competición son los más dificultosos a la hora de recabar información sobre el rival", ha sentenciado.

[Más información - Luis, seleccionador: De la Fuente, el entrenador opuesto a Luis Enrique que logró la plata para España]

Sigue los temas que te interesan