Ana Obregón cumple 67 años: así vivirá su segundo año sin Álex Lequio

Este 18 de marzo de 2022, la actriz y presentadora Ana García Obregón cumple 67 espléndidos años. Un aniversario, qué duda cabe, especial para cualquier persona, menos para ella.

Hace casi dos años, desde aquel gris y fatídico 13 de mayo de 2020 en el que su hijo Álex Lequio perdía la vida, la fiesta no entra en casa de Ana Obregón.

Su ánimo enlutado no se lo permite. Sólo en el trabajo, y la algarabía que éste conlleva, es el único ambiente en el que García Obregón se permite reír, y hasta fingir celebrar, y hacer como que la vida sigue igual que antes, pero no es verdad.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la representante y amiga íntima de Obregón, la siempre amable y presta Susana Uribarri, quien es taxativa en lo que respecta a cualquier festejo por el 67 cumpleaños de la intérprete: "Planes de celebración ninguno. Ella estará trabajando".

Ana García Obregón en una imagen reciente de sus redes sociales.

Y añade: "Comentarte, simplemente, que Ana desde que ocurrió lo que ocurrió no celebra nada. Ni navidades, ni cumpleaños, ni Semana Santa, ni fiestas. Nada de nada. Gracias a Dios, está trabajando en una promoción de tele y ya está. No celebrará nada".

Eso sí, Uribarri no ceja en su empeño de tirar del ánimo de Obregón, y no descarta hacer algo íntimo en unos días: "Seguro que alguno de estos días lo celebraremos como sea, pero por ahora no". Este periódico, además, se ha puesto en contacto con un buen amigo de Ana García Obregón, de esos de toda la vida, y apunta: "Es que es la verdad, su vida se apagó, como dijo. De casa al trabajo o de casa a casa de su padre. Nada más".

En esa línea, sostiene la fuente que este 18 de marzo Ana visitará a su padre, Antonio García Fernández (96), en su domicilio de la avenida Alberto Alcocer de Madrid: "Eso sí te lo afirmo. Ella se pasará o antes o después del trabajo por casa de su padre. Siempre lo hace, de hecho. No pasa un día que no lo visita, le da un abrazo fuerte y recarga pilas".

Ya con esos pequeños gestos "Antonio demuestra mucho". Y es que, la salud del patriarca de la familia no está pasando por sus mejores momentos. Está delicado, "apagándose poco a poco", y por eso todos sus hijos y nietos no pierden la ocasión de acompañarlo y disfrutar de él todo lo que el tiempo, y la prevención por la Covid-19, les permite.

Paralelamente a este momento tan difícil, Ana García Obregón ha conseguido "distraerse" con el trabajo. Pese a todo, muy a pesar de todo, la actriz está viviendo un buen momento profesional. Se diría, qué paradoja, que uno de los más espléndidos de los últimos años. Trabajo no le falta y eso la mantiene alejada del recuerdo y el dolor.

Será jurado del exitoso espacio de Antena 3, Mask Singer, y se rodará una serie en TVE sobre su vida y obra. Algo con lo que siempre soñó. "No sabes la de veces que me ha dicho a mí Ana que no entendía cómo no interesaba o encajaba algo sobre su figura, sobre todo en la tele. Es una curranta única. Ella se ha hartado de presentar guiones, propuestas, ideas, a públicas y privadas. Ella tú sabes que es muy fantástica, pero es verdad que muchas veces ha visto cosas que ella ha presentado firmadas por otros".

22 meses sin Álex

Las redes sociales de Ana Obregón se han convertido en su ventana al mundo para compartir el dolor que siente tras la muerte de su hijo, en mayo de 2020 a causa de un cáncer.

Aunque, poco a poco, ha ido retomando su vida y ya ha vuelto a realizar algunos proyectos profesionales, la actriz no ha dejado de sentir en ningún momento ese dolor que la desgarra desde que se tuvo que despedir de su hijo.

Los recuerdos de días más felices están siempre presentes y la madrileña, lejos de quedárselos para sí, los comparte con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. En su cuenta no sólo publica fotografías inéditas de su álbum familiar, también palabras cargadas de tristeza.

El pasado 13 de marzo se cumplieron 22 meses de la muerte del joven empresario, un día especialmente complicado para Ana, que lo recordó, una vez más, con emoción. En la publicación se puede ver una instantánea en la que una jovencísima Ana Obregón abraza con fuerza a su bebé, abrigado con un conjunto de color azul.

"Mi Álex, hoy hace 22 meses que dejamos de respirar, pero anoche soñé contigo", comenzó escribiendo García Obregón junto a la imagen.

"Te estaba abrazando como en esta fotografía de cuando tenías dos meses. Y al despertar me pregunté si tú también soñarías conmigo...", añadió, desvelando que "hoy mis pies solo quieren caminar hacia donde estás dormido y así volver a abrazarte para que regreses a la vida".

Ana Obregón durante su dolorosa charla con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Mediaset

Hace unas semanas, Ana Obregón se abría en canal para su amigo Bertín Osborne (67). Cercana, emotiva y con el corazón roto, relató el duro proceso de la enfermedad del joven empresario y el dolor de su pérdida.

La más grande que puede experimentar una madre. "Cuando pierdes un hijo no entiendes el infinito. Sientes el dolor y el amor infinito. Es una contradicción", sostuvo.

"Siempre me quería tener cerca, porque le daba seguridad", desveló Ana, rota, sobre el proceso de lucha del joven, tanto en Nueva York como en Barcelona. "¡Cómo sufrió!", apostilló la madrileña, pidiéndole perdón a su hijo por no poder contener las lágrimas: "Si estás enfadado conmigo por verme llorar, lo siento, Álex".

