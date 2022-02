Antonio García, el padre de Ana Obregón, cumple 96 años: la discreta celebración y su delicado estado de salud

Este viernes 18 de febrero de 2022 es un día importante en el seno de la familia García Obregón. El afamado empresario madrileño Antonio García Fernández cumple 96 años, y sus hijos y nietos estarán cerca de él para arroparlo.

Qué duda cabe de que este es un aniversario agridulce tanto por el delicado estado de salud que presenta el celebérrimo constructor como por las dos hondas e irreparables pérdidas que ha sufrido en los últimos dos años: el fallecimiento de su nieto, Álex Lequio, en mayo de 2020, y la muerte de su mujer, Ana María Obregón Navarro, acontecida en mayo de 2021.

Demasiado dolor en tan poco tiempo. La hija más mediática de Antonio Fernández, la actriz Ana García Obregón (66 años), se encuentra levantando, poco a poco, el vuelo, al tiempo que no se separa, en la medida de lo posible, de su padre. Ahora, lidiando con su duelo, la presentadora sólo tiene una preocupación en su día a día: la maltrecha salud de su padre.

Ana Obregón y su padre, Antonio García Fernández, en una imagen reciente.

Hace unas semanas, en una entrevista, Ana pedía que la vida le dejara más tiempo al lado de su padre, aunque sólo fuera "un poquito más". EL ESPAÑOL desvela detalles de cómo será esa "discreta e íntima" celebración de cumpleaños del hombre que consiguió hacerse con un nombre a nivel empresarial en Madrid y supo edificar una vida familiar de éxito.

Como no podía ser de otro modo, toda la familia visitará a Antonio García en su domicilio de la avenida Alberto de Alcocer, en Madrid. Lo harán de forma escalonada, según se informa, para respetar los tiempos de la Covid-19. En el caso de Ana Obregón, "comerá con él y con alguna de sus hermanas". Se explica que la salud del empresario es "muy delicada" y que se está "apagando poco a poco", arropado por los suyos.

"Ha sido siempre un luchador y un ejemplo a seguir, pero la muerte de su mujer le ha afectado a su manera. De vez en cuando pregunta por ella a día de hoy y se ve cómo le embarga la tristeza", explica una fuente de total solvencia, que adora y quiere bien a todos los miembros García Obregón. Por eso, por su estado, no se harán este 18 de febrero aquellos multitudinarios festejos familiares. Eran tiempos donde la salud y la vida acompañaba a todos.

Hoy, el escenario es muy diferente, aunque Ana "agradece coger de la mano a su padre y mirarlo a los ojos cuando los recuerdos no la dejan tranquila". Para terminar, se detalla que Antonio García Fernández está "perfectamente cuidado y atendido por el servicio de casa y por sus médicos, que lo visitan".

El positivo de Antonio García

A principios del pasado mes de enero, Ana Obregón desveló que su padre había enfermado por coronavirus. Lo publicó en sus redes al mismo tiempo que anunciaba que ella, por fin, había superado la enfermedad.

"Ni siquiera he podido ver a mi padre que, por cierto, se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma. Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia", expresó la actriz.

En los últimos años, la salud de Antonio García Fernández se ha deteriorado considerablemente y han sido varios los achaques que ha padecido, y que lo han llevado al hospital. En concreto, fue en el año 2016 cuando la salud del padre de García Obregón comenzó a renquear. Entonces, sufrió un accidente casero al tropezarse y caer rodando en una de las escaleras de su vivienda en Madrid.

Un año después, en febrero de 2017, padeció una infección renal que le obligó a permanecer ingresado en el hospital varios días. Ese mismo año, en marzo, Antonio volvía a ser operado, en este caso por causas desconocidas. El constructor ingresaba de nuevo en el Hospital Ruber Internacional para someterse a una nueva cirugía.

Su hija Ana daba explicaciones bastantes vagas respecto al motivo de su operación. "Solamente vamos a decir que la operación ha salido bien, pero del tema no vamos a hablar, lo mantenemos en la intimidad", se limitó a decir. Ana García Obregón se encuentra en estos momentos arropada por sus hermanos.

El pasado verano, en Palma de Mallorca, donde la familia tiene una residencia de verano, la intérprete informaba lo que sigue en una entrevista acerca de su padre: "Tiene noventa y cinco años, se acuerda más de cuando era joven, pero los recuerdos cercanos se le olvidan. Y todos los días me pregunta que dónde está mamá, que quiere hablar con ella. Es durísimo".

Además, Obregón posteaba en sus redes un texto acompañado de una imagen junto a su padre: "Cada vez somos menos, papá. Después de más de un año estando en el infierno he aprendido que la vida es un regalo demasiado frágil. Disfrutad. Por los que no están. Por mí. Disfrutad, por favor". Cabe puntualizar que en los últimos años los padres de la actriz no vivían en la urbanización madrileña La Moraleja, sino en el centro de Madrid.

